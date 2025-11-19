Ne mancano solo sei: tutte le squadre qualificate (e quelle in corsa) ai Mondiali 2026

Con le qualificazioni di Panama, Haiti e Curaçao - il Paese più piccolo nella storia della rassegna iridata - è quasi completo il quadro delle nazionali che parteciperanno ai Mondiali 2026. Delle 48 partecipanti ne mancano sei, tramite i playoff che saranno sorteggiati domani, giovedì 20 novembre: quattro arriveranno dalle qualificazioni europee, due dall’ambito interconfederale.

SQUADRE QUALIFICATE

Paesi organizzatori (3): Canada, Messico, USA

UEFA (12 su 12): Inghilterra, Francia, Croazia, Portogallo, Norvegia, Germania, Olanda, Svizzera, Spagna, Belgio, Scozia, Austria

CONMEBOL (6 su 6): Argentina, Brasile, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay

CAF (9 su 9): Marocco, Tunisia, Egitto, Ghana, Algeria, Capo Verde, Sudafrica, Costa d'Avorio, Senegal

AFC (8 su 8): Giappone, Iran, Uzbekistan, Corea del Sud, Giordania, Australia, Qatar, Arabia Saudita

CONCACAF (3 su 3): Haiti, Panama, Curaçao

OFC (1 su 1): Nuova Zelanda

PLAYOFF (0 su 6)

QUALIFICAZIONI ANCORA IN CORSO

PLAYOFF UEFA (4 posti da assegnare)

Tutte le seconde dei 12 gironi disputeranno gli spareggi continentali insieme alle quattro vincitrici dei gruppi della UEFA Nations League 2024-2025 meglio piazzate tra tutte quelle che non hanno raggiunto le prime due posizioni del proprio gruppo. Saranno sorteggiati quattro differenti percorsi di spareggio, ognuno dei quali prevede una semifinale e una finale, entrambe in gara secca e da disputarsi a marzo. Le quattro vincitrici delle finali accederanno al Mondiale.

PRIMA FASCIA - Italia, Ucraina, Danimarca, Turchia

SECONDA FASCIA - Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Galles

TERZA FASCIA - Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

QUARTA FASCIA - Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord

SPAREGGI INTERCONTINENTALI (due posti da assegnare)

Due squadre della CONCACAF, una dell'AFC, una della CAF, una della CONMEBOL e una dell'OFC si sfideranno nel torneo che si svolgerà a marzo 2026 durante la finestra internazionale (23-31 marzo).

CAF

La Repubblica Democratica del Congo ha vinto gli spareggi battendo in finale la Nigeria ai rigori e accede agli spareggi intercontinentali.

AFC : l'Iraq ha vinto lo spareggio continentale battendo gli Emirati Arabi Uniti e accede agli spareggi intercontinentali

CONMEBOL

Bolivia (settima nel girone unico sudamericano) giocherà gli spareggi intercontinentali.

OFC

Nuova Caledonia (sconfitta dalla Nuova Zelanda nella finale continentale) giocherà gli spareggi intercontinentali.

CONCACAF

Suriname e Giamaica, le due migliori seconde dei tre gironi, accedono agli spareggi intercontinentali.