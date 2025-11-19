Bianchini sulla scelta dell'Arzignano di sostituirlo con Di Donato: "Farà bene"

Lo scorso 4 novembre l'Arzignano Valchiampo ha deciso di esonerare il tecnico Giuseppe Bianchini, scegliendo di affidare la guida della Prima Squadra a Daniele Di Donato.

Su questa scelta, attraverso le colonne del Giornale di Vicenza si è espresso quest'oggi lo stesso Bianchini:

"Premetto che hanno scelto un allenatore bravo, che stimo e che farà bene. Con me è stato molto gentile e non era scontato. Gli auguro il meglio. Cosa ho pensato dopo la vittoria? Che il calcio è strano, niente di particolare. In fondo sono sempre i miei ragazzi, se vincono, sono contento anche io. Ho ancora un grande rapporto con i giocatori, c’è chi è dispiaciuto e chi meno del mio esonero, ma loro devono guardare avanti".