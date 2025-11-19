Napoli pronto a ripartire. Politano: "Parleremo con Conte di quello che è accaduto a Bologna"

"Nazionale? È sempre un'emozione indossare la maglia dell'Italia: è un onore. È stato un peccato contro la Norvegia, perché nel primo tempo abbiamo dominato il campo, mentre nel secondo è calata l'intensità e le loro qualità sono venute fuori. Aspettiamo i sorteggi di domani, poi dobbiamo prepararci al meglio per qualificarci al Mondiale: non c'è alternativa, dobbiamo affrontare queste due partite al massimo per tutta l'Italia". Parla così Matteo Politano, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, affrontando i temi di casa Napoli e non solo.

Politano torna sul ko del Napoli sul campo del Bologna prima della sosta: "Tra oggi e domani la squadra tornerà al completo e penso che insieme al mister analizzeremo gli errori fatti a Bologna per andare avanti. Il campionato è ancora lungo ed ora ci aspetta un mese di fuoco: dobbiamo azzerare tutto e ragionare partita dopo partita. Bisogna vedere il miglior Napoli in ogni partita: sono tutte sfide di altissimo livello. L'Atalanta è forte ed ha cambiato allenatore, quindi verranno sicuramente agguerriti: sarà una sfida da preparare bene e da affrontare nel migliore dei modi".

Il ruolo di Politano nel Napoli - "Ultimamente svolgo un ruolo molto dispendioso, quindi capita che, giocando ogni tre giorni, non arrivo sempre al 100%. Io sono sempre felice di scendere in campo e cercare di dare sempre il massimo. Conte mi ha migliorato? Assolutamente sì, sicuramente nello spirito di sacrificio. Atalanta-Napoli dello scorso anno è stata una partita importante per noi, abbiamo guadagnato tantissima autostima in noi stessi: speriamo che anche questa partita di sabato possa rilanciarci verso quello che abbiamo fatto la stagione passata.

I nuovi innesti - "Sono qui da qualche mese, si stanno adattando e penso che stiano facendo bene. Non è semplice arrivare in una piazza importante come quella di Napoli in cui ci sono tante pressioni. Siamo contenti di quello che stanno facendo e sono sicuro che tutti saranno protagonisti".

Politano conclude: "Sono napoletano d'adozione, avendo sposato una donna di Napoli. Sono sempre stato bene qui, è la mia seconda casa, la mia famiglia da Roma viene spesso. Ci troviamo benissimo qui, poi non so nel tempo cosa succederà: penso al presente. Ai nostri tifosi chiediamo di restarci vicino, soprattutto nei momenti di difficoltà. Ci auguriamo da sabato di ritornare alla vittoria".