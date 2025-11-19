Si chiude l'avventura di Falzerano al Monopoli. Il centrocampista ha risolto il contratto
Si chiude l'avventura di Marcello Falzerano al Monopoli, che ha fatto sapere della risoluzione contrattuale del centrocampista classe 1991, arrivato in Puglia da svincolato a ottobre 2024.
Questo, il comunicato diffuso dal club biancoverde:
"La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del vincolo per i diritti alle prestazioni sportive con il calciatore Marcello Falzerano.
Centrocampista classe 1991, arrivato in Puglia da svincolato a ottobre 2024, Falzerano lascia Monopoli dopo 36 presenze, 0 gol e 4 assist in tutte le competizioni.
Il club augura al calciatore un prosieguo di carriera all’altezza delle proprie aspettative".
Sirene dalla Serie D per il giocatore? Da tempo, come già era emerso, lo sta seguendo il Città di Fasano in Serie D, che vorrebbe anche assicurarsi Filippo Falco. Sono quindi adesso attesi sviluppi, che chiariranno se la destinazione di Falzerano sarà effettivamente quella dell'altra formazione pugliese che al momento occupa la vetta del Girone H di quarta serie.
