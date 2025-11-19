TMW Radio Lorenzo De Santis: "Gattuso e i criteri di qualificazione? Ecco come la penso"

Il procuratore Lorenzo De Santis è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. E ha parlato delle parole di Gattuso sui criteri di qualificazione ai Mondiali: "La situazione è talmente sfuggita di mano che è vero quanto dice, ma è una situazione così precaria che accampare altre scuse è ridondante. Se oggi non ci mettiamo a fare come hanno fatto Belgio e altri, riformando dai settori giovanili, non si va da nessuna parte. La notizia in Sudamerica ha avuto eco, ma si è più commentato del fatto delle difficoltà dell'Italia, dopo i due ko contro la Norvegia.

Siamo messi male, ci sono poi situazioni ai piani alti che non hanno favorito, vedi il Decreto Crescita che ha favorito l'arrivo di stranieri. Non siamo più il campionato più bello del mondo, ma indietro a diversi campionati. Il problema non si può risolvere mettendo la polvere sotto al tappeto".