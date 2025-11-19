Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Sanderra: "Sì alle Seconde Squadre in C, ma abbassando l'età per la Primavera"

Sanderra: "Sì alle Seconde Squadre in C, ma abbassando l'età per la Primavera"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 18:19Serie C
Claudia Marrone
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

"Il campionato di Serie C è sempre molto difficile, complicato, soprattutto da vincere e da cui essere promossi. Anche quando ci sono premesse forti e società solide, non è semplice, a volte ci sono corazzate sulla carta che poi non arrivano fino in fondo. Viene detto un 'campionato minore', ma per me resta di alto livello, perché è una palestra per tanti giocatori, un crocevia per giovani e anche per i più esperti. Un’espressione di calcio di alto livello. Con per altro sempre grandi sorprese: i distacchi a questo punto del campionato contano fino a un certo punto. Conta la testa per arrivare fino in fondo": esordisce così, nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, mister Stefano Sanderra.

Che prosegue poi: "È chiaro che ogni categoria ha i suoi livelli e la sua tipologia di giocatori. Però ci sono squadre che, in categorie inferiori, non hanno niente da invidiare a quelle superiori. È importante calarsi nella mentalità giusta. Grandi squadre come a esempio Salernitana, Cosenza o Cittadella forse hanno capito che servono anche giocatori di categoria: ci vuole il violinista ma ci vuole anche il muratore dentro la squadra. Deve esserci un insieme, un cocktail di giovani, esperti e giocatori che conoscono la categoria".

In Serie C è molto importante anche lo spirito di appartenenza, che in Serie A e B, con molti stranieri in rosa, si sta forse perdendo. Spirito di appartenenza che non manca certamente al popolo di San Benedetto del Tronto, ai tifosi della Sambenedettese, una piazza che lei ha conosciuto nel suo percorso da allenatore. Quello che sta accadendo ai rossoblù, è un calo fisiologico di tensione oppure si è inceppato qualcosa?
"Devo dire che la Samb sta avendo un nuovo corso con un presidente che da un paio d’anni sta lavorando a una progettualità dalle basi, dal settore giovanile. Sono tornati in C dopo diversi anni, quindi c’è entusiasmo ma anche uno scotto da pagare nel rientrare in una categoria complicata e difficile. Lo stadio è un tempio del calcio, dove puoi andare alle stelle ma puoi anche sprofondare, perché le pressioni sono tante. Però sono tifoserie che sanno spingerti e hanno acquisito, secondo me, la maturità per capire che si deve passare attraverso sofferenze per tornare in alto. Ne hanno passate tante sia a Salerno che a San Benedetto, due piazze in cui sono passato anch’io, molto formative sia per allenatori che per giocatori: bisogna saperci entrare, non è facile".

Da qualche anno è entrato a pieno regime nel lavoro dei settori giovanili, in una grande società come la Lazio. Dal suo punto di vista, il progetto “Seconde Squadre” è davvero quello che serve per sviluppare più velocemente i giovani talenti dei nostri vivai? O è anche un modo per fare bilancio più che valorizzazione?
"È un discorso complesso. Io sono favorevole alle seconde squadre perché possono fare da ponte tra settore giovanile e prima squadra, ma a patto che si abbassi l’età della Primavera, che oggi è troppo alta: a 19-20 anni vediamo giocatori ancora in Primavera. Abbassare l’età e creare seconde squadre che si confrontino nella palestra della Serie C sarebbe molto formativo. Certo, non può essere la panacea di tutti i mali, ma non è un male. Quanto al campanilismo, non stanno rubando posti alle squadre di Serie C, che sono comunque tante. Anzi, mi preoccuperei di più di salvaguardare le società di Serie C per evitare penalizzazioni o esclusioni durante l’anno. Le seconde squadre, se inserite in un progetto serio, non solo economico ma formativo, vanno bene".

Un’altra novità di quest’anno, in via sperimentale, è l'FVS. La convince come strumento? Cosa cambierebbe?
"Non dobbiamo essere contro la tecnologia: fa parte della nostra vita e dobbiamo stare al passo con i tempi, anche se sono veloci. Ma nella vita esiste anche il passo sospeso, quello della riflessione e del riposo, che è importante. Dal punto di vista tecnico, la tecnologia del VAR può essere un’innovazione positiva perché può salvaguardare la regolarità delle partite. Quello che mi fa paura è che, oltre alla tecnologia, si stia perdendo un po’ di sensibilità: con tutta questa intelligenza artificiale, l’importante è non perdere la nostra intelligenza naturale, a cui dobbiamo sempre fare riferimento. La Serie C è una palestra di crescita non solo per allenatori, dirigenti e calciatori, ma anche per gli arbitri, che devono formarsi indipendentemente dalla tecnologia. Se un giorno ci si ritrova senza lo strumento, bisogna comunque saper performare ad alti livelli".

Il suo occhio sul settore giovanile mi porta a chiederle se siamo davvero così a corto di talenti interessanti per il nostro movimento, anche in chiave nazionale. E se c’è qualche giovane che la stuzzica, magari qualcuno che ha visto fare il salto nel professionismo.
"Anche qui il discorso è complesso. Non siamo in un periodo molto fecondo dal punto di vista dei talenti, però bisogna saperli individuare. Quando si trova quella che chiamo 'una vita assorta', non va appiattita: va valorizzata e inserita in un contesto di squadra con limiti ma anche con libertà. Libertà nei limiti del talento, e qualcosa in più può uscire. Ne ho allenati diversi: alla Lazio abbiamo fatto un bel triennio, sono usciti molti giocatori, qualcuno in Serie A e diversi in Serie B. Non vorrei fare troppi nomi, ma era un gruppo forte mentalmente. Oggi la differenza sta lì: oltre alla gamba, serve la mente. Quando una squadra ha giocatori forti mentalmente, nessuna possibilità è preclusa".

Articoli correlati
La Juventus piazza il colpo in prospettiva. Alla Next Gen arriva Dutu dalla Lazio... La Juventus piazza il colpo in prospettiva. Alla Next Gen arriva Dutu dalla Lazio
L'ex Sanderra: "Il Latina è protagonista di buonissimi campionati con tanti giovani"... L'ex Sanderra: "Il Latina è protagonista di buonissimi campionati con tanti giovani"
Dalle vittorie in Primavera 1 alle faville in Primavera 2: Sanderra, e la sua Lazio... Dalle vittorie in Primavera 1 alle faville in Primavera 2: Sanderra, e la sua Lazio
Altre notizie Serie C
Si chiude l'avventura di Falzerano al Monopoli. Il centrocampista ha risolto il contratto... UfficialeSi chiude l'avventura di Falzerano al Monopoli. Il centrocampista ha risolto il contratto
Sanderra: "Sì alle Seconde Squadre in C, ma abbassando l'età per la Primavera" TMW RadioSanderra: "Sì alle Seconde Squadre in C, ma abbassando l'età per la Primavera"
Bianchini sulla scelta dell'Arzignano di sostituirlo con Di Donato: "Farà bene" Bianchini sulla scelta dell'Arzignano di sostituirlo con Di Donato: "Farà bene"
Team Altamura, innesto in attacco: arriva il figlio di David Suazo Team Altamura, innesto in attacco: arriva il figlio di David Suazo
Diego Lopez: "Cellino manca al calcio italiano. Secondo me ha ancora voglia di calcio"... TMWDiego Lopez: "Cellino manca al calcio italiano. Secondo me ha ancora voglia di calcio"
Banchieri non è sorpreso dal Ravenna: "Proprietà forte e giocatori da Serie A, era... TMW RadioBanchieri non è sorpreso dal Ravenna: "Proprietà forte e giocatori da Serie A, era prevedibile"
Trento, solo un gol per Ebone e Pellegri: a gennaio si torna sul mercato per un nuovo... Trento, solo un gol per Ebone e Pellegri: a gennaio si torna sul mercato per un nuovo attaccante
Cosenza, il dg Gualtieri: "Se il mister riterrà necessario intervenire, gennaio lo... Cosenza, il dg Gualtieri: "Se il mister riterrà necessario intervenire, gennaio lo faremo"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Le più lette
1 Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
2 Due nomi per gennaio, Tuttosport oggi in apertura: "Juve shopping scudetto"
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 novembre
4 Thiago Silva strizza l'occhio all'Europa: Milan possibilità, ma lui ha una priorità
5 Caso Adeyemi: coltelli, tirapugni e passamontagna. L'elenco delle armi acquistate dall'attaccante
Ora in radio
Motor Valley 18:35Motor Valley live!
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Match ball 19:05Match ball
Rubrica di approfondimento sul Tennis. A cura di Paolo Ghisoni
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il motore del Milan ritrova Modric: oggi si è allenato a Milanello. I rientri in vista del derby
Immagine top news n.1 Napoli pronto a ripartire. Politano: "Parleremo con Conte di quello che è accaduto a Bologna"
Immagine top news n.2 Juve, Chiellini: "Prima il ds poi il mercato. Rinnovo Yildiz? Calma, c'è la volontà da parte di tutti"
Immagine top news n.3 Ne mancano solo sei: tutte le squadre qualificate (e quelle in corsa) ai Mondiali 2026
Immagine top news n.4 Tare non si nasconde, lui come il suo Milan. Anche se parla come Allegri
Immagine top news n.5 Tutto ciò che c'è da sapere sull'incredibile storia di Curacao e del suo CT Advocaat
Immagine top news n.6 Palestra conquista tutti: da Baldini a Fabregas e Pisacane. Il futuro? Da Palladino
Immagine top news n.7 La Juve torna in campo: Fiorentina nel mirino e Comolli a un passo dal Ds
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.2 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.3 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.4 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Sanderra: "Sì alle Seconde Squadre in C, ma abbassando l'età per la Primavera"
Immagine news Serie A n.2 Lorenzo De Santis: "Gattuso e i criteri di qualificazione? Ecco come la penso"
Immagine news Serie A n.3 Mpasinkatu: "Gattuso, polemiche anche in Africa ma il problema vero è..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, Palladino: "Orgoglioso di questa opportunità. Sono in una grande squadra"
Immagine news Serie A n.2 Immobile ha svolto parte dell'allenamento col gruppo. Le ultime sul Bologna
Immagine news Serie A n.3 Le possibili avversarie dell'Italia: vietato sottovalutare il talento offensivo del Galles
Immagine news Serie A n.4 Operazione Mandragora, chiesto rinvio a giudizio per l'Udinese: "Prendiamo atto con non poca sorpresa"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Dumfries continua a lavorare a parte: molto difficile la sua presenza nel derby
Immagine news Serie A n.6 Lecce, per Tiago Gabriel c'è la fila. La Juventus pensa di inserire Adzic come contropartita
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Media gol in Serie B, quest’anno fra le più alte degli ultimi 60 anni
Immagine news Serie B n.2 Mantova, due mesi senza trasferte per i tifosi. Piccoli: "Decisione esagerata. Spero sia rivista"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, meno grave del previsto l'infortunio di Soleri: out per circa un mese
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Svoboda: "Padova? I derby sono le partite per cui si vive e si gioca a calcio"
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella, presentata la 4ª maglia: "Dedicata all'unica cosa più famosa di noi nel Tigullio"
Immagine news Serie B n.6 Panchine Serie B 2025/26: già quattro i cambi. Gorgone per Vivarini a Pescara l'ultimo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Si chiude l'avventura di Falzerano al Monopoli. Il centrocampista ha risolto il contratto
Immagine news Serie C n.2 Sanderra: "Sì alle Seconde Squadre in C, ma abbassando l'età per la Primavera"
Immagine news Serie C n.3 Bianchini sulla scelta dell'Arzignano di sostituirlo con Di Donato: "Farà bene"
Immagine news Serie C n.4 Team Altamura, innesto in attacco: arriva il figlio di David Suazo
Immagine news Serie C n.5 Diego Lopez: "Cellino manca al calcio italiano. Secondo me ha ancora voglia di calcio"
Immagine news Serie C n.6 Banchieri non è sorpreso dal Ravenna: "Proprietà forte e giocatori da Serie A, era prevedibile"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve-Lione, le formazioni ufficiali: c'è Cambiaghi e non Girelli. Hegerberg guida le francesi
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter-Hacken, le formazioni ufficiali: scelte obbligate per Piovani. Glionna dall'inizio
Immagine news Calcio femminile n.3 Leuven-Roma, le convocate di Rossettini: out Haavi, Heatley e van Diemen
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, le convocati per la doppia amichevole con gli USA: torna Matilde Pavan
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Inter ospita l'Hacken: c'è da rimontare l'1-0. Il programma di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.6 C'è il Lione sulla strada della Juve. Roma in Belgio per i 3 punti. La 4ª giornata di UWCL
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…