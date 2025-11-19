Team Altamura, innesto in attacco: arriva il figlio di David Suazo
Manca oramai solo l'ufficialità per lo sbarco in Serie C di un figlio d'arte.
Stando a quanto riportato da SkySport, infatti, il Team Altamura avrebbe trovato l'accordo per il tesseramento di David Edoardo Suazo, attaccante classe 2005 finora nelle file del Monastir (Serie D Girone G) figlio di David Suazo ex attaccante di Cagliari, Inter, Benfica, Genoa e Catania.
Suazo Jr nella prima parte di stagione con la maglia del piccolo club della provincia di Cagliari ha messo a referto 4 gol in dieci apparizioni.
