TMW Lombardo: "Tutti crediamo in quel che facciamo, la Samp uscirà da questo momento"

"Son dovuto crescere in fretta, a 16 giocavo ancora in una squadra di un oratorio. E guardandomi indietro mi chiedo come ho fatto ad arrivare a certi livelli. Sono approdato al Pergocrema e da lì è arrivata quella forza mentale per conquistare un qualcosa che dentro me non avevo. L’importante è quello che apprendi nel tuo percorso, ho fatto il barista, il meccanico prima di raggiungere questo traguardo e non me ne pento. Sono dovuto crescere in fretta, sì, ma questo mi ha portato a raggiungere i miei obiettivi. Mio padre mi ha spinto a provare nella Berretti del Pergocrema": così, al salone Orientamenti 2025, Attilio Lombardo, attualmente nello staff della Sampdoria.

Lombardo ha poi proseguito: "La mia concentrazione era recepire quello che l’allenatore mi voleva insegnare. Poi sono passato in prima squadra e rubavo a chi aveva esperienza. Ovunque avevo degli idoli da cui carpire qualcosa. Ovunque sono andato sono sempre partito in panchina ma poi alla fine ho sempre rosicchiato qualcosa. Non mi sono mai seduto su quelli che sono stati i miei successi personali, che poi personali non sono ma sono successi di squadra".

Poi l'approdo alla Samp: cosa aveva di speciale quel gruppo?

"L’unità. È stato bravissimo Paolo Mantovani negli anni a puntare prima sugli uomini. Le stelle c’erano, Mancini e Vialli, poi tutti quei giocatori che sono riusciti a instaurare un rapporto dove oltre al campo ci si ritrovava, facendo una cena normale o andando a ballare. L’intento era raggiungere l’obiettivo, noi avevamo la consapevolezza che se prima avessimo costruito una famiglia, il gruppo avrebbe raggiunto i traguardi. In quegli anni non dimentichiamoci delle squadre che c’erano e i giocatori che avevano. Ma posso dire che abbiamo anche un rimpianto, non aver vinto nel 1993-94. Quell’obiettivo lo vedevamo arrivare perché c’era uno spirito nello spogliatoio di una fame di raggiungere un qualcosa come gruppo".

Il messaggio ai ragazzi di oggi quale può essere?

"Che un obiettivo ci deve sempre essere. L’importante è che se non ci si arriva non bisogna deludersi ma riprovarci. Io reputo il calcio in quattro categorie. Se uno gioca in Serie A è perché è un giocatore da Serie A. Se uno gioca sempre in Serie B è perché è un giocatore di B ma deve avere sempre l’obiettivo di vincere sempre".

C’è un momento che ti porterai dietro alla Samp?

"Per chi ha vissuto tutte le stagioni, è aver portato 30mila persone a Wembley nel 1992. È la cosa che non dimenticherò mai (si commuove pensando a Vialli, ndr) perché manca una persona che ora non c’è più e diceva che fosse colpa sua perché aveva sbagliato diversi gol".

Come mai il calcio italiano è in questa situazione?

"Al giorno d’oggi, e non voglio incolpare nessuno perché sono cresciuto in un’epoca diversa, tanti lavorano per sé stessi e tanti lo fanno per la passione di vedere quel singolo giocatore fare un passo importante come anche andare in C o nei professionisti. Ma l’allenatore nel settore giovanile dovrebbe poter anche rischiare qualcosa. Basti pensare a chi ha lanciato il Camarda che ha esordito nel Milan a 16 anni, o a Pafundi che ora è con noi alla Samp. Il calcio di oggi non lascia più l’individualità di un giocatore".

L’Italia rischia di non andare al Mondiale?

"Spero di no. Ed è una situazione che ho vissuto quando siamo stati eliminati dalla Macedonia del Nord, il tutto quattro mesi dopo aver vinto un Europeo. Gattuso è un allenatore che ha la capacità di far capire cosa vuol dire indossare la maglia della Nazionale, poi dipenderà anche dagli avversari ma se i giocatori riusciranno a mettere in campo cosa dice il Ct, si può arrivare alla fase finale dei Mondiali. Poi tra il dire e il fare ci sono di mezzo due partite. Se l'Italia non sarà tranquilla? Lì deve essere bravo Gattuso: ci vuole personalità, e anche un po’ di fortuna. Se penso a come siamo usciti noi con la Macedonia con l’unico tiro in porta, voleva dire che non era serata".

Dove è rimasto indietro il calcio?

"Il problema grande è che in questo momento mancano i talenti, ma si possono vincere anche le partite senza quegli elementi. Noi abbiamo vinto l’Europeo e avevamo e un gruppo che in quella bolla è riuscito ad avere la mente sempre a quello che uno doveva raggiungere partita dopo partita. Era l’avversario che ti dava lo stimolo. L’Europeo l’ha vinto il gruppo. Oltre al lavoro sul campo è stato fatto tanto anche al di fuori dagli allenamenti. Mancini è stato molto bravo a intuire i momenti in cui era giusto lasciare serenità e dopo due giorni ripartire

In crisi anche la Samp. Come si può uscire da questo momento?

"Tutti crediamo in quello che facciamo. Se siamo 27 giocatori più tutto lo staff (tecnico, medico, comunicazione ecc) che crediamo che si può raggiungere l’obiettivo allora si può uscire da questa situazione. Non aspettiamo gennaio. Step by step: Juve Stabia, Spezia, ecc. Poi a gennaio ci penseremo".