Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia

Marco Conterio
Marco Conterio
L'Italia domani affronterà ancora una volta il sorteggio per i playoff del Mondiale. Quattro potenziali avversarie: Svezia, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord e Romania. Chi pescheranno gli azzurri alle 13 a Zurigo? Tutto sulle possibili avversarie, pregi e difetti...

Nel Podcast di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Con le qualificazioni di Panama, Haiti e Curaçao - il Paese più piccolo nella storia della rassegna iridata - è quasi completo il quadro delle nazionali che parteciperanno ai Mondiali 2026. Delle 48 partecipanti ne mancano sei, tramite i playoff che saranno sorteggiati domani, giovedì 20 novembre: quattro arriveranno dalle qualificazioni europee, due dall’ambito interconfederale.

SQUADRE QUALIFICATE

Paesi organizzatori (3): Canada, Messico, USA
UEFA (12 su 12): Inghilterra, Francia, Croazia, Portogallo, Norvegia, Germania, Olanda, Svizzera, Spagna, Belgio, Scozia, Austria
CONMEBOL (6 su 6): Argentina, Brasile, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay
CAF (9 su 9): Marocco, Tunisia, Egitto, Ghana, Algeria, Capo Verde, Sudafrica, Costa d'Avorio, Senegal
AFC (8 su 8): Giappone, Iran, Uzbekistan, Corea del Sud, Giordania, Australia, Qatar, Arabia Saudita
CONCACAF (3 su 3): Haiti, Panama, Curaçao
OFC (1 su 1): Nuova Zelanda
PLAYOFF (0 su 6)

QUALIFICAZIONI ANCORA IN CORSO

PLAYOFF UEFA (4 posti da assegnare)
Tutte le seconde dei 12 gironi disputeranno gli spareggi continentali insieme alle quattro vincitrici dei gruppi della UEFA Nations League 2024-2025 meglio piazzate tra tutte quelle che non hanno raggiunto le prime due posizioni del proprio gruppo. Saranno sorteggiati quattro differenti percorsi di spareggio, ognuno dei quali prevede una semifinale e una finale, entrambe in gara secca e da disputarsi a marzo. Le quattro vincitrici delle finali accederanno al Mondiale.

PRIMA FASCIA - Italia, Ucraina, Danimarca, Turchia

SECONDA FASCIA - Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Galles

TERZA FASCIA - Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

QUARTA FASCIA - Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord

SPAREGGI INTERCONTINENTALI (due posti da assegnare)
Due squadre della CONCACAF, una dell'AFC, una della CAF, una della CONMEBOL e una dell'OFC si sfideranno nel torneo che si svolgerà a marzo 2026 durante la finestra internazionale (23-31 marzo).

CAF
La Repubblica Democratica del Congo ha vinto gli spareggi battendo in finale la Nigeria ai rigori e accede agli spareggi intercontinentali.

AFC : l'Iraq ha vinto lo spareggio continentale battendo gli Emirati Arabi Uniti e accede agli spareggi intercontinentali

CONMEBOL
Bolivia (settima nel girone unico sudamericano) giocherà gli spareggi intercontinentali.

OFC
Nuova Caledonia (sconfitta dalla Nuova Zelanda nella finale continentale) giocherà gli spareggi intercontinentali.

CONCACAF
Suriname e Giamaica, le due migliori seconde dei tre gironi, accedono agli spareggi intercontinentali.

Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…