Due nomi per gennaio, Tuttosport oggi in apertura: "Juve shopping scudetto"
In occasione della prima pagina di oggi, ecco il titolo principale di Tuttosport: "Juve shopping scudetto". Non solo Xhaka: passi avanti per Tiago Gabriel. Comolli al lavoro per cercare di rinforzare la squadra a gennaio. Per la regia in pole lo svizzero del Sunderland, ma si valutano anche le alternative: Mendoza, Bernabé e Bouaddi. Contatto per il difensore portoghese del Lecce.
Spazio anche all'altra metà di Torino, con un titolo dedicato alle recenti dichiarazioni di Vlasic: "Al Mondiale con la Croazia, in Europa con il Toro". Due gol decisivi nelle qualificazioni: "Adesso sotto con il campionato: spero sia l'anno della svolta. Questo è un grande club che merita di più".
