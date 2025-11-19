Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Spezia, meno grave del previsto l'infortunio di Soleri: out per circa un mese

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:34
Edoardo Soleri e lo Spezia possono tirare un sospiro di sollievo. L’attaccante, uscito acciaccato dall’amichevole contro la Primavera di mister Terzi, si era sottoposto ieri agli esami strumentali dopo aver avvertito un problema muscolare che aveva subito messo in allarme lo staff a Follo. Il responso arrivato nel pomeriggio ha confermato una lesione di basso grado al muscolo semimembranoso della gamba destra.

I tempi di recupero stimati sono di circa un mese, anche se Soleri ha già iniziato le terapie da un paio di giorni e non è escluso che possa rientrare prima. L’attaccante salterà sicuramente le sfide con Mantova, Sampdoria ed Entella, e con ogni probabilità anche quella con il Modena. L’obiettivo è riaverlo tra i convocati poco prima di Natale, per la gara del 20 dicembre contro il Frosinone.

Lo riporta Cittadellaspeiza.com.

