Leuven-Roma, le convocate di Rossettini: out Haavi, Heatley e van Diemen
Attraverso i propri canali ufficiali la Roma Women ha reso nota la distinta con i nomi delle calciatrici convocate dal tecnico Luca Rossettini per la gara contro le belga del Leuven in programma domani alle ore 21 e valida per la 4ª giornata della fase campionato di Women’s Champions League.
Tre le assenze importanti. Emilie Haavi sarà indisponibile: l’attaccante norvegese verrà operata nei prossimi giorni e osserverà un periodo di stop forzato. Assenza anche per Winonah Heatley: il Club le ha concesso di rientrare a casa per far fronte a un problema familiare. La calciatrice tornerà a Roma al termine della pausa per le Nazionali. Infine, fuori causa anche Samanth van Diemen, reduce da un intervento alla caviglia che la terrà ai box nelle prossime settimane.
Di seguito la distinta completa:
Portieri: Baldi, Soggiu, Lukasova.
Difensori: Bergamaschi, Di Guglielmo, Oladipo, Thogersen, Valdezate, Veje.
Centrocampiste: Dragoni, Cherubini, Giugliano, Greggi, Kuhl, Pandini, Rieke.
Attaccanti: Babajide, Corelli, Pilgrim, Viens, Galli, Pante.
