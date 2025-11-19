Thiago Silva strizza l'occhio all'Europa: Milan possibilità, ma lui ha una priorità

Thiago Silva vede di buon occhio un ritorno in Europa. L'indiscrezione arriva direttamente dal Brasile, da OGlobo: il difensore di 41 anni, atterrato al Fluminense nel luglio 2024 e autore dell'eliminazione dell'Inter al Mondiale per Club in estate, sta maturando l'idea di lasciare la madrepatria per fare ritorno nel vecchio continente e nel "calcio che conta" per un motivo preciso.

L'ex simbolo della difesa del Milan vorrebbe stare più vicino alla sua famiglia, residente in Inghilterra, e per questa ragione dovrebbe salutare il club carioca nel giro di pochi mesi. A dicembre, secondo quanto trapelato dal media brasiliano: il suo destino dopo l’addio con il Fluzão non è ancora definito, ma il veterano vuole continuare a giocare prima di intraprendere la carriera da allenatore. La decisione è presa e Thiago Silva dovrebbe comunicarla nel giro di poco tempo al Fluminense, per partire al termine della stagione, nonostante abbia un contratto fino a giugno 2026.

La dirigenza del club tricolore, dal canto suo, vorrebbe estendere il contratto del giocatore, ma comprende il desiderio personale. In questo senso, un accordo tra le parti dovrebbe essere siglato dopo la partecipazione alla Coppa del Brasile. Dopodiché, al fianco della sua famiglia, Thiago Silva valuterà i prossimi passi ancora da calciatore. Non si esclude il Milan, come trapelato negli ultimi giorni dalla stampa italiana. E la priorità del 41enne andrebbe ad un trasferimento in Italia, Francia o Inghilterra, purché possa spostarsi costantemente vicino ai figli, che giocano al Chelsea.

Il sogno più grande è partecipare a quella che sarebbe il suo quinto Mondiale nell'estate del 2026, tuttavia Carlo Ancelotti non lo ha ancora preso in considerazione. Dopodiché tra tre anni vorrebbe compiere la transizione da allenatore, magari in una squadra giovanile o in una squadra di minore importanza.