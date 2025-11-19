C'è il Lione sulla strada della Juve. Roma in Belgio per i 3 punti. La 4ª giornata di UWCL
Oggi e domani andrà in scena la quarta giornata di Women’s Champions League, vero e proprio giro di boa della nuova fase a campionato del massimo torneo continentale. Sarà la Juventus la prima delle due italiane a scendere in campo – oggi alle ore 18:45 – contro una rivale di altissimo livello come il Lione. Le francesi sono finora a punteggio pieno, al pari di Barcellona e Manchester United, e vogliono prolungare la striscia anche per evitare di finire fuori dai primi quattro posti che significano quarti di finale garantiti. La Juventus insegue a tre lunghezze e potrebbe sfruttare il turno casalingo per agganciare le transalpine e piazzare un grande colpo.
Domani invece toccherà a una Roma ancora alla ricerca della prima vittoria e ferita dal ko interno contro il Valerenga. Contro il Leuven le giallorosse non possono fallire e dovranno andare alla caccia di punti che possano tenerle ancora in corsa quantomeno per i play off. Fra le altre gare spiccano alcuni incroci di grande fascino come Wolfsburg-Manchester United, Arsenal-Real Madrid, Chelsea-Barcellona e Paris Saint Germain-Bayern Monaco. In quest’ultimo incontro tutti gli occhi saranno sulle transalpine che sorprendentemente sono ancora a quota zero in questo torneo.
Women’s Champions League, 4ª giornata
Mercoledì 19 novembre
Ore 18:45
Juventus-Lione
Wolfsburg-Manchester United
Ore 21:00
Arsenal-Real Madrid
Paris FC-Benfica
Valerenga-St. Polten
Giovedì 20 novembre
Ore 18:45
Twente-Atletico Madrid
Ore 21:00
Chelsea- Barcellona
OH Leuven-Roma
Paris Saint Germain-Bayern Monaco
Classifica:
Barcellona 9
Lione 9
Manchester United 9
Chelsea 7
Real Madrid 7
Wolfsburg 6
Juventus 6
Bayern Monaco 6
OH Leuven 4
Atletico Madrid 3
Arsenal 3
Valerenga 3
Twente 2
Paris FC 2
Benfica 1
Paris Saint-Germain 0
Roma 0
St. Polten 0
