C'è il Lione sulla strada della Juve. Roma in Belgio per i 3 punti. La 4ª giornata di UWCL

Oggi e domani andrà in scena la quarta giornata di Women’s Champions League, vero e proprio giro di boa della nuova fase a campionato del massimo torneo continentale. Sarà la Juventus la prima delle due italiane a scendere in campo – oggi alle ore 18:45 – contro una rivale di altissimo livello come il Lione. Le francesi sono finora a punteggio pieno, al pari di Barcellona e Manchester United, e vogliono prolungare la striscia anche per evitare di finire fuori dai primi quattro posti che significano quarti di finale garantiti. La Juventus insegue a tre lunghezze e potrebbe sfruttare il turno casalingo per agganciare le transalpine e piazzare un grande colpo.

Domani invece toccherà a una Roma ancora alla ricerca della prima vittoria e ferita dal ko interno contro il Valerenga. Contro il Leuven le giallorosse non possono fallire e dovranno andare alla caccia di punti che possano tenerle ancora in corsa quantomeno per i play off. Fra le altre gare spiccano alcuni incroci di grande fascino come Wolfsburg-Manchester United, Arsenal-Real Madrid, Chelsea-Barcellona e Paris Saint Germain-Bayern Monaco. In quest’ultimo incontro tutti gli occhi saranno sulle transalpine che sorprendentemente sono ancora a quota zero in questo torneo.

Women’s Champions League, 4ª giornata

Mercoledì 19 novembre

Ore 18:45

Juventus-Lione

Wolfsburg-Manchester United

Ore 21:00

Arsenal-Real Madrid

Paris FC-Benfica

Valerenga-St. Polten

Giovedì 20 novembre

Ore 18:45

Twente-Atletico Madrid

Ore 21:00

Chelsea- Barcellona

OH Leuven-Roma

Paris Saint Germain-Bayern Monaco

Classifica:

Barcellona 9

Lione 9

Manchester United 9

Chelsea 7

Real Madrid 7

Wolfsburg 6

Juventus 6

Bayern Monaco 6

OH Leuven 4

Atletico Madrid 3

Arsenal 3

Valerenga 3

Twente 2

Paris FC 2

Benfica 1

Paris Saint-Germain 0

Roma 0

St. Polten 0