Inter-Hacken, le formazioni ufficiali: scelte obbligate per Piovani. Glionna dall'inizio
Alle 18:30 l’Inter scenderà in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Women’s Europa Cup con l’obiettivo di ribaltare la sconfitta per 1-0 maturata in Svezia e conquistare il passaggio del turno. Donne contate per il tecnico Piovani che avrà solo 5 calciatrici di movimento in panchina: in avanti Glionna e Vilhjálmsdóttir completano il tridente con Wullaert punta centrale, in mezzo al campo spazio a Santi come vertice basso con Magull e Csiszar ai suoi fianchi. In difesa Bowen agirà da terzina destra.
Queste le formazioni ufficiali:
Inter (4-3-3): Runarsdottir; Bowen, Milinkovic, Ivana Andres, Merlo; Csiszar, Santi, Magull; Vilhjálmsdóttir , Wullaert, Glionna. A disposizione: Piazza, Belli, Pleidrup, Van Dijk, Tomasevic, Bartoli, Consolini. Allenatore Gianpiero Piovani
Hacken (4-2-3-1): Falk; Bergstrom, Sandbech, Luik, Wijk; Wickenheiser, Sanvig; Tindell, Anvegard, Jusu Bah; Schroder. A disposizione: Birkisdottir, Karlsson, Ostlund, Byrnak, Nilden, Selerud, Chinzimu, Lowing, Akgun, Nystrom, Staaf, Sampaio. Allenatore Mak Lind
Women’s Europa Cup
Ritorno degli ottavi di finale
Mercoledì 19 novembre
Fortuna Hjorring-Breidablik ore 18:00
Mura-Nordsjælland ore 18:00
Young Boys-Sparta Pragaore 18:00
INTER -Hacken ore 18:30
Austria Vienna- Anderlecht ore 19:30
Sporting CP-Glasgow City ore 20:45
Giovedì 20 novembre
Eintracht Frankfurt -PSV Eindhoven ore 18:30
Hammarby- Ajax ore 19:00
Andata ottavi di finale
Ajax-Hammarby 1-3
Glasgow City FC-Sporting CP 1-1
Anderlecht-Austria Vienna 0-1
Sparta Praga-Young Boys 0-3
Hacken FF-INTER 1-0
Breidablik-Fortuna Hjorring 0-1
Nordsjælland-Mura 1-0
PSV Eindhoven-Eintracht Frankfurt 1-2
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP