Fantacalcio, 3 giocatori da acquistare nella propria lega
Ecco 3 nomi da acquistare (ipoteticamente svincolati) per rinforzare la propria rosa.
Celik (Roma): prima Ranieri e poi Gasperini hanno avuto fiducia nel difensore turco che non gode di hype al fantacalcio. In leghe non numerose (6-8) potrebbe essere libero o si potrebbe cercare di prenderlo in uno scambio. Il primo gol in Serie A la scorsa giornata ha aumentato il suo valore al fantacalcio.
Tourè (Pisa): primo gol in Serie A arrivato nella scorsa giornata, è un titolarissimo della squadra di Gilardino. Fisico possente con licenza di arare la fascia destra della corsia pisana.
Cambiaghi (Bologna): il recentissimo infortunio potrebbe farlo diventare un'occasione per il vostro attacco. Ottimo inizio di stagione con 2 gol e 4 assist in 11 presenze di cui 7 da titolare.
