Media gol in Serie B, quest’anno fra le più alte degli ultimi 60 anni
Una pioggia di gol, 300 tondi tondi quelli segnati nella Serie BKT 25/26. Una media di 2,75 reti a partita che è di tutto rispetto visto che si colloca attualmente al settimo posto delle medie più prolifiche degli ultimi 60 anni circa, prendendo come riferimento la stagione 68/69, quella che ha portato (quasi) definitivamente la categoria a 20 squadre.
Un settimo posto che però potrebbe anche diventare il quarto, nel caso Juve Stabia-Bari, recupero della 10a giornata fissato il 4 dicembre, sia una gara con molti gol: infatti rispetto alla stagione 1997/98 si è segnato due volte in meno, quattro prendendo come riferimento la 21/22. Possibilissimo quindi un aggancio o un sorpasso.
Irraggiungibili invece le prime quattro posizioni: nel 2017/18, con la B a 22 squadre, dopo 12 turni si era arrivati a 3,07 gol a partita, 2,86 nella 2011/12, 2,85 nella 2004/05 e 2,83 nella 20/21 che rimane la stagione con più reti da quando è tornato il format a 20 squadre.
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP