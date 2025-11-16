Podcast TMW L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa

L'Inter ha deciso che nell'estate che verrà cambierà la difesa. Profondamente. Uomini e prospettive, tanto che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si stanno muovendo da tempo per individuare nomi e profili per rinforzare la formazione di Christian Chivu. La dirigenza nerazzurra ha già tre nomi in testa in vista della rivoluzione d'estate.

Nel corso del suo intervento in conferenza stampa, Manuel Akanji è tornato a parlare del suo rapporto con Yann Sommer, suo compagno di squadra all'Inter. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Blick: "Andiamo molto d'accordo, facciamo molte cose insieme ora che giochiamo nella stessa squadra. Viviamo a pochi minuti a piedi l'uno dall'altro. Parliamo anche molto della nazionale. Chiede come stanno le persone e manda i suoi saluti. Ma non credo che stia pensando a un ritorno. È contento di avere un po' più di tempo libero".

Qual è la tifoseria migliore tra Inter, Manchester City e Borussia Dortmund.

"È una domanda difficile. All'Inter devo dire che ho giocato solo tre partite davanti a tutti i tifosi perché prima c'era un problema con la tifoseria. L'atmosfera era davvero, davvero bella e mi piace giocare lì. Ma anche il Muro Giallo di Dortmund è stato incredibile. Giocheremo lì presto contro l'Inter e non vedo l'ora (il 28 gennaio in Champions League, ndr). Sono due degli stadi migliori in termini di tifosi".

