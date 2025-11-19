Dalla Germania danno anche l'Inter in corsa su Adeyemi per gennaio. Contattato Mendes

L'attaccante Karim Adeyemi potrebbe lasciare il Borussia Dortmund nel prossimo mercato di gennaio e una papabile destinazione per il velocissimo esterno offensivo classe 2002 potrebbe essere proprio nella nostra Serie A.

Per Adeyemi ci sarebbe in corsa anche l'Inter, secondo quanto viene scritto da Sport Bild in Germania. Nello specifico, la dirigenza dei nerazzurri si sarebbe già messa in contatto con l'agente del calciatore, Jorge Mendes, per avere una risposta su un'eventuale disponibilità di Adeyemi a venire a giocare in Italia. Non manca in ogni caso la concorrenza: piace in Premier League, soprattutto al Manchester United.

Il nome di Adeyemi troneggia in questi giorni nelle cronache tedesche e non solo per il calcio. Per colpa di una Mystery Box ordinata su internet e contenente armi illegali ai sensi della legge tedesca, che gli è costata ben 450mila euro di multa, che potrà pagare in 60 rate giornaliere da 7500 euro cadauna. Lo stesso Adeyemi ha così commentato la vicenda nelle scorse ore: "È stato comunque un errore enorme. Un errore di cui mi pento profondamente, che mi è costato molto e di cui provo profondo rimorso. So di essere sotto i riflettori e avere una responsabilità come modello, non sono stato all’altezza. È proprio per questo che mi ferisce aver agito in modo così sconsiderato, ma ho imparato da questa esperienza più di quanto si possa esprimere a parole. Vi prometto che eviterà simili errori in futuro e voglio ringraziare tutti coloro che ancora si fidano di me e mi sostengono”.