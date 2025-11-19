Venezia, Svoboda: "Padova? I derby sono le partite per cui si vive e si gioca a calcio"

Il capitano del Venezia Michael Svoboda condivide ai microfoni le sensazioni e il percorso di preparazione della squadra in vista del derby contro il Padova. La partita, valida per la tredicesima giornata di Serie BKT, è in programma sabato 22 novembre alle ore 17.15 allo Stadio Euganeo.

“Fino ad ora secondo me abbiamo fatto un buon lavoro, ci manca ancora qualcosa: quei piccoli dettagli che fanno la differenza. Questi dettagli sono le cose semplici nei momenti importanti della partita, per esempio col Catanzaro abbiamo preso due gol difendendo in superiorità numerica, possiamo fare ancora meglio su questi aspetti.

"I derby sono le partite per cui si vive e si gioca a calcio, non vedo l’ora di scendere in campo. Abbiamo lavorato in queste settimane per far capire bene a tutti l’importanza di queste sfide. L’ho imparato anche in Austria, seguendo il derby di Vienna, sabato non ci saranno squadre favorite, è una partita a sé ed è proprio questo il bello di queste gare.

Io sono a Venezia da ormai 5 anni, se sono qui da tutto questo tempo c’è un motivo: mi sento ormai mezzo-italiano, mi sento bene in laguna e cerco di essere da esempio per tutti nello spogliatoio. Essere capitano di questo prestigioso club è un’emozione unica, sono orgoglioso di indossare la fascia del Venezia FC.

Il Venezia è una squadra a cui piace dominare il gioco, vogliamo mantenere il possesso del pallone divertendoci nelle giocate. Le prestazioni ci sono, indipendentemente dal giocare in casa o in trasferta, la determinazione e l’impegno non mancano mai; se c’è una cosa su cui possiamo migliorare è la tenuta mentale nei 90 minuti, dobbiamo essere capaci di gestire meglio il pallone e commettere meno errori possibili. Nelle ultime partite abbiamo visto che nei minuti finali le altre squadre giocano in ripartenza contro di noi, vuol dire che dobbiamo gestire meglio il pallone negli ultimi minuti, segnando di più quando abbiamo le occasioni.”