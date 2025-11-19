Ranking FIFA, l'Italia perde tre posizioni ed esce dalle prime 10. La nuova classifica

La FIFA ha annunciato nella giornata di oggi il nuovo ranking per le nazionali maschili. La vetta resta invariata con Spagna in testa, Argentina seconda e Francia terza seguite dall’Inghilterra e da un Brasile che recupera due posizioni scavalcando Paesi Bassi e Portogallo. Esce invece dalle prime dieci, come preannunciato, l’Italia che cola a picco perdendo tre posizioni e venendo scavalcata da Germania, Croazia e Marocco. Un problema in vista dell’eventuale qualificazione al Mondiale dove gli azzurri non sarebbero testa di serie.

Per il resto i progressi maggiori si sono registrati nelle posizioni più basse della classifica. Il Niger (108°), il Lesotho (144°) e le Isole Faroe (127°) hanno guadagnato nove posizioni. L'impressionante percorso delle Isole Faroe nelle qualificazioni ai Mondiali, che include una sorprendente vittoria sulla Repubblica Ceca (44°, in calo di 5 posizioni), ha permesso loro di guadagnare un numero significativo di punti. In avanti anche il Kosovo (84°, +7), che ha raggiunto il suo massimo storico, così come la Siria (86°) e la Liberia (138°), entrambe salite di sei posizioni. All'altra estremità della classifica, Grecia (48°) e Svezia (40°) hanno perso otto posizioni dopo aver perso le loro ultime partite di qualificazione.

Ranking FIFA maschile:

1) Spagna 1877.18

2) Argentina 1873.33

3) Francia 1870

4) Inghilterra 1834.12

5) Brasile 1760.46

6) Portogallo 1760.38

7) Paesi Bassi 1756.27

8) Belgio 1730.71

9) Germania 1724.15

10) Croazia 1716.88

12) Italia 1702.06