Palladino: "Ho ricevuto tante chiamate, ma ho aspettato l'Atalanta". C'era la Juventus?

Raffaele Palladino si è appena presentato nelle vesti di nuovo allenatore dell'Atalanta, parlando in conferenza stampa dalla New Balance Arena.

Tra le altre cose, a Palladino è stato chiesto del suo recente trascorso alla Fiorentina e dei mesi in cui è rimasto senza panchina. Il tecnico, tra l'altro, ha rivelato di non essere stato contattato solo dai dirigenti della Dea, negli ultimi tempi. Ha spiegato infatti Palladino: "Ho avuto modo di studiare in tanto in questi mesi anche per crescere. Ho avuto tante chiamate, ma ho aspettato l'Atalanta: ci ho messo poco a dire di sì, anche perché abbiamo gli stessi obiettivi. Vogliamo portare la Dea a battagliare su tutti i campi". Il riferimento, oltre a un possibile ritorno alla Fiorentina, dovrebbe essere per la Juventus.

Palladino si è soffermato anche sul primo impatto con il gruppo dell'Atalanta, dopo la settimana di lavoro ai suoi ordini: "Ho cercato nella prima settimana di conoscere i ragazzi: abbiamo poco tempo, ma dobbiamo ottenere il massimo. Sono rientrati anche i Nazionali quindi il gruppo si sta completando. Questa Atalanta deve battagliare su tutte le competizioni: tutti all'interno della rosa giocheranno, ogni giorno è sempre un test per i ragazzi".

