L'Inter ospita l'Hacken: c'è da rimontare l'1-0. Il programma di Women's Europa Cup
Questo pomeriggio, ore 18:30, l’Inter scenderà in campo in casa per il ritorno degli ottavi di finale con l’obiettivo di ribaltare la sconfitta per 1-0 maturata in Svezia contro l’Hacken e continuare così il proprio cammino nella Women’s Europa Cup. In caso di passaggio del turno le nerazzurre se la vedranno contro un’altra squadra del nord Europa come quella che uscirà vincitrice dallo scontro fra le danesi del Fortuna Hjorring e le islandesi del Breidablik. Questo il quadro completo:
Women’s Europa Cup
Ritorno degli ottavi di finale
Mercoledì 19 novembre
Fortuna Hjorring-Breidablik ore 18:00
Mura-Nordsjælland ore 18:00
Young Boys-Sparta Pragaore 18:00
INTER -Hacken ore 18:30
Austria Vienna- Anderlecht ore 19:30
Sporting CP-Glasgow City ore 20:45
Giovedì 20 novembre
Eintracht Frankfurt -PSV Eindhoven ore 18:30
Hammarby- Ajax ore 19:00
Andata ottavi di finale
Ajax-Hammarby 1-3
Glasgow City FC-Sporting CP 1-1
Anderlecht-Austria Vienna 0-1
Sparta Praga-Young Boys 0-3
Hacken FF-INTER 1-0
Breidablik-Fortuna Hjorring 0-1
Nordsjælland-Mura 1-0
PSV Eindhoven-Eintracht Frankfurt 1-2
QUARTI DI FINALE: 11/12 febbraio e 18/19 febbraio
1: Glasgow City/Sporting CP- Ajax /Hammarby
2: Sparta Praga/Young Boys- Anderlecht /Austria Vienna
3: Häcken/Inter- Breidablik/Fortuna Hjørring
4: PSV Eindhoven/ Eintracht Frankfurt-Nordsjælland/Mura
SEMIFINALI: 24/25 marzo e 1/2 aprile
1: Vincente quarto di finale 2-Vincente quarto di finale 1
2: Vincente quarto di finale 4-Vincente quarto di finale 3
FINALE: 25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio
