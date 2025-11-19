Juve-Lione, le formazioni ufficiali: c'è Cambiaghi e non Girelli. Hegerberg guida le francesi
Alle ore 18:45 la Juventus scenderà in campo contro il Lione in una gara di grande fascino valida per la quarta giornata di Womens’s Champions League. Il tecnico bianconero Canzi sceglie il tridente con Cambiaghi e Beccari al fianco di Vangsgaard – con Girelli in panchina – per affrontare le francesi. Centrocampo d’assalto con Pinto e Godo al fianco di Brighton, mentre in difesa Harviken affiancherà Salvai al centro con Carbonell e Kullberg sulle corsie esterne.
Le transalpine di Giraldez si affidano alla solita Hegerberg al centro dell’attacco con Diani e l’ex interista Chawinga ai suoi fianchi. In mezzo al campo fuori Egurrola con Dumornay e Yohannes al fianco della regista Heaps. In difesa c’è Engen al fianco della capitana Renard.
Queste le formazioni ufficiali:
Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin; Kullberg, Harviken, Salvai, Carbonell; Stolen Godo, Brighton, Tatiana Pinto; Beccari, Vangsgaard, Cambiaghi. A disposizione: De Jong, Capelletti, Rosucci, Girelli, Thomas, Cascarino, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Copelli, Volpini, Lenzini. Allenatore Max Canzi
Lione (4-3-3): Endler; Tarciane, Engen, Renard, Bacha; Dumornay, Heaps, Yohannes; Diani, Hegerberg, Chawinga. A disposizione: Belhadj, Micah, Junttila Nelhage, Becho, Shrader, Katoto, Lawrence, Egurrola, Sombath, Svava, Benyahia, Brand. Allenatore Jonatan Giraldez
Women’s Champions League, 4ª giornata
Mercoledì 19 novembre
Ore 18:45
Juventus-Lione
Wolfsburg-Manchester United
Ore 21:00
Arsenal-Real Madrid
Paris FC-Benfica
Valerenga-St. Polten
Giovedì 20 novembre
Ore 18:45
Twente-Atletico Madrid
Ore 21:00
Chelsea- Barcellona
OH Leuven-Roma
Paris Saint Germain-Bayern Monaco
Classifica:
Barcellona 9
Lione 9
Manchester United 9
Chelsea 7
Real Madrid 7
Wolfsburg 6
Juventus 6
Bayern Monaco 6
OH Leuven 4
Atletico Madrid 3
Arsenal 3
Valerenga 3
Twente 2
Paris FC 2
Benfica 1
Paris Saint-Germain 0
Roma 0
St. Polten 0
