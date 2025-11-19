Il motore del Milan ritrova Modric: oggi si è allenato a Milanello. I rientri in vista del derby
Continua in casa Milan la marcia di avvicinamento al derby contro l'Inter in programma domenica sera (ore 20.45) nel match di San Siro valido per la dodicesima giornata di Serie A, la prima dopo la sosta per le Nazionali. In particolare, questa mattina hanno fatto ritorno alla base Rafael Leao, Strahinja Pavlovic, David Odogu e Christopher Nkunku, mentre oggi pomeriggio si è rivisto al Centro Sportivo di Milanello Luka Modric (il croato si è messo subito a disposizione per l'allenamento pomeridiano).
Ora all'appello mancano solamente quattro calciatori, il cui rientro è previsto per la giornata di domani: si tratta di Alexis Saelemakers, Koni De Winter, Zachary Athekame e Davide Bartesaghi.
Di seguito il programma aggiornato della 12^giornata di Serie A, con relativa distribuzione televisiva:
22/11/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Genoa DAZN
22/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Bologna DAZN
22/11/2025 Sabato 18.00 Fiorentina-Juventus DAZN
22/11/2025 Sabato 20.45 Napoli-Atalanta DAZN/SKY
23/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Parma DAZN
23/11/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Roma DAZN
23/11/2025 Domenica 18.00 Lazio-Lecce DAZN/SKY
23/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Milan DAZN
24/11/2025 Lunedì 18.30 Torino-Como DAZN/SKY
24/11/2025 Lunedì 20.45 Sassuolo-Pisa DAZN
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP