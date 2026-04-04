Cagliari, Esposito: "Chiediamo scusa ai tifosi e al nostro mister. Sconfitta pesante"

“Chiedo scusa ai tifosi, sono venuti in massa facendo sacrifici enormi spostandosi con gli aerei pur di seguirci dappertutto. E’ stata una sconfitta pesante al netto di un buon primo tempo, faccio fatica a trovare le parole perché sono veramente dispiaciuto. Non so se sia subentrata un po’ di paura, ma dobbiamo essere consapevoli che ogni punto perso può pesare e che bisogna ritrovare la compattezza di squadra che ci ha contraddistinto nelle settimane precedenti.

A caldo sarebbe inutile e sbagliato confrontarci, serve ragionare in modo costruttivo assumendoci le responsabilità e chiedendo scusa anche al nostro allenatore. L’errore di mio fratello con la Nazionale? Sta meglio, ma non è il momento di parlare né dell’Italia né dei rigori”. Queste le dichiarazioni di Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari, ai microfoni di DAZN.