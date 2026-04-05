Il Sassuolo rimonta e sfonda ‘quota 40’. Il Cagliari adesso rischia, Pisacane: “Resto fiducioso”

Il Sassuolo vola, il Cagliari affonda. La 31ª giornata di Serie A si è aperta con la vittoria in rimonta dei neroverdi, che nel secondo tempo ribaltano il vantaggio sardo di Sebastiano Esposito grazie al primo, bellissimo, gol in Serie A di Ulisses Garcia e l’ottavo centro di Andrea Pinamonti. Tre punti che consentono alla squadra di Fabio Grosso di superare quota 40 a sette giornate dal termine. È allarme in casa rossoblù, invece, con la squadra di Pisacane reduce da due pareggi e sei sconfitte nelle ultime otto, di cui quattro ko consecutivi.

Le scelte di Grosso

Non convincono le scelte iniziali di Fabio Grosso, specialmente la scelta di non schierare dal 1’ Nemanja Matic, regalando il centrocampo ai rossoblù che ne approfittano dominando nella prima frazione.

Seba non è Pio

Dopo essere andato ad un passo dal vantaggio in un paio di occasioni il Cagliari sblocca la partita intorno alla mezz’ora: Sebastiano Esposito fa una bella giocata in area eludendo la marcatura di Idzes, che tocca in area di mano. Dopo un check al Var Chiffi assegna il penalty sul quale si presenta lo stesso Sebastiano Esposito che, a differenza del fratello Pio, batte Muric per lo 0-1.

La rimonta

Nella ripresa il Sassuolo si risistema, entra in campo con un piglio diverso e trova la rimonta. Al 50’ l’ex Marsiglia Ulisses Garcia trova il primo gol in Serie A raccongliendo dal limite dell’area una palla deviata da Mina e lasciando partire un sinistro che si infila all’angolino alla sinistra di Caprile. Sul finale Pinamonti completa la rimonta e realizza il suo ottavo centro in Serie A raccogliendo un pallone recuperato da Bakola e facendo un gol da bomber dopo aver difeso il pallone dalla marcatura di Rodriguez e bucando Caprile con un preciso destro.

Le parole di Grosso

Queste le parole di Grosso in conferenza: “Rischio pancia piena? Ho sentito un po' questa espressione, ma è una cosa che ci piace fare. Accontentarsi significa non continuare a mettere le nostre qualità a disposizione l'un dell'altro, non provare a spostare le asticelle e cercare di raggiungere obiettivi. Tutto questo senza dimenticare che noi veniamo da una categoria inferiore e stiamo facendo qualcosa di veramente importante. Di questo siamo contenti, però come dico anche a loro siamo stati bravi e c'è tempo ancora per continuare ad esserlo e per continuare a migliorarsi individualmente, che è fondamentale, e a livello collettivo, perché poi se vai in campo e non fai delle prestazioni di livello sicuramente non ti diverti e non è di buon auspicio per continuare a progredire come squadra".

Le parole di Pisacane

Queste le parole di Pisacane in conferenza: “Ora dobbiamo ripartire. Per certi versi questa sconfitta è meglio di Pisa quando abbiamo fatto una prestazione pessima. Io ho visto anche delle cose positive e mi dispiace che l’accento venga messo solo su cosa non ha funzionato. Abbiamo messo un giocatore come Sulemana e un’altra punta per cambiare assetto, non abbiamo avuto la voglia di difendere niente, volevamo solo coprire al meglio il campo, e i centrocampisti erano un po' stanchi dopo il lavoro fatto nel primo tempo. Ora ripartiamo compatti e lucidi perché mancano ancora sette partite. Io resto fiducioso anche se dobbiamo fare qualcosa in più”.