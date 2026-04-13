Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Chi è Abete, il 'grande vecchio' del calcio italiano che vuol essere presidente per la terza volta

Chi è Abete, il 'grande vecchio' del calcio italiano che vuol essere presidente per la terza voltaTUTTO mercato WEB
© foto di Mario Giglio/TuttoPalermo.net
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:33Serie A
Tommaso Maschio

Il grande vecchio del calcio italiano, nonché politico di lungo corso con la Democrazia Cristiana (deputato della Repubblica italiana dal 1979 al 1992), è pronto a tornare in selle di quella FIGC di cui è stato due volte vice presidente e altrettante volte presidente. Parliamo di Giancarlo Abete, classe 1940 che attualmente è alla guida della Lega Nazionale Dilettanti dove è stato eletto per due volte all’unanimità (l’ultima nel 2024).

Esperienze imprenditoriali - Imprenditore del settore grafico, editoriale e dell’informazione, presidente e componente del CDA di alcune società del Gruppo Abete nonché presidente dell’Unione Industriali Roma e Lazio dal 1994 al 2000 e di Federturismo Confindustria dal 1999 al 2003.

Il suo percorso nel calcio italiano
Abete è entrato nel mondo del calcio mentre era ancora in Parlamento diventando capo del Settore Tecnico della FIGC dal 1989 al 1990 per poi guidare la Lega Serie C fino al 1997. Da lì la sua scalata al vertice della Federazione inizierà con due vicepresidenze – dal 1996 al 2000 e poi dal 2001 al 2006 – con in mezzo l’elezione a presidente nel 2000, con il 67% dei voti, prima che fosse posto il diritto di veto. Un sogno, quello di diventare il numero uno del calcio italiano, solamente rimandato di qualche anno.

Presidente dal 2007 al 2014
Dopo aver svolto il ruolo di capo delegazione in Germania nel 2006, ultimo successo dell’Italia a un Mondiale, infatti l’anno successivo venne eletto a larghissima maggioranza (266 voti su 271) a presidente delle FIGC succedendo al commissario Luca Pancalli. Un ruolo confermato nel 2013 quando ottenne il 94,34% dei voti venendo confermato fino al 2017. Un mandato che però non terminerà visto che dopo l’eliminazione al primo turno dell’Italia dal Mondiale del 2014, ultimo giocato dagli Azzurri, si dimise dall’incarico.

Il rilancio fra i dilettanti
Abete torna in FIGC nel novembre del 2016 quando viene eletto consigliere federale in quota Lega Pro e potrebbe tornare in sella alla Federazione – venendo candidato nel 2018 da Lega Dilettanti, Lega Pro, AIC e AIA – prima che la sua candidatura decadesse per quel limite ai mandati che è stato poi abolito in seguito. Nel dicembre 2019 il Consiglio Federale lo nomina Consigliere ad acta della Lega Serie A, poi nel 2021 torna in Serie D venendo nominato come commissario della LND dopo le dimissioni di Cosimo Sibilia e venendo poi eletto per due volte all’unanimità e diventando nel 2025 consigliere federale in quota LND.

Articoli correlati
Abete vs Malagò. Tutto quel che c’è da sapere sul presidente FIGC… e sul prossimo... Abete vs Malagò. Tutto quel che c’è da sapere sul presidente FIGC… e sul prossimo ct
Malagò candidato della Serie A per la FIGC, Abete: "Si è partiti male nel metodo"... Malagò candidato della Serie A per la FIGC, Abete: "Si è partiti male nel metodo"
C'è anche Abete per la presidenza FIGC: "Chiederò ai Dilettanti le stesse titolarità... C'è anche Abete per la presidenza FIGC: "Chiederò ai Dilettanti le stesse titolarità di Malagò"
Altre notizie Serie A
FIGC, è Abete contro Malagò. E ora? Il cronoprogramma e come funzionano le elezioni... TMWFIGC, è Abete contro Malagò. E ora? Il cronoprogramma e come funzionano le elezioni
Pessina scalza Ravaglia per la porta del Bologna? Pagliuca: "Dopo ieri, magari..."... Pessina scalza Ravaglia per la porta del Bologna? Pagliuca: "Dopo ieri, magari..."
C'è un Milan con Gabbia e uno senza: il difensore vale quasi un punto in più a partita... TMWC'è un Milan con Gabbia e uno senza: il difensore vale quasi un punto in più a partita
Comolli annuncia un nuovo rinnovo: "Ma non sarà Vlahovic, con Dusan parleremo a fine... TMWComolli annuncia un nuovo rinnovo: "Ma non sarà Vlahovic, con Dusan parleremo a fine stagione"
Gianfranco Matteoli: "Inter, non hai rivali. Nove punti non te li recupera più nessuno"... Gianfranco Matteoli: "Inter, non hai rivali. Nove punti non te li recupera più nessuno"
Chi è Abete, il 'grande vecchio' del calcio italiano che vuol essere presidente per... TMWChi è Abete, il 'grande vecchio' del calcio italiano che vuol essere presidente per la terza volta
In Francia sono certi: "Il Marsiglia pensa a Zaccagni, la Lazio chiede 15 milioni... In Francia sono certi: "Il Marsiglia pensa a Zaccagni, la Lazio chiede 15 milioni di euro"
Pessina ancora a zero gol subiti col Bologna. E ha gli stessi clean sheet di Ravaglia... TMWPessina ancora a zero gol subiti col Bologna. E ha gli stessi clean sheet di Ravaglia
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Inter, lo scudetto in tasca. E adesso cinque acquisti per dare a Chivu una squadra diversa. Napoli stop. Champions: Milan e Juve ringraziano i nerazzurri. Como, limiti e difetti di un grande calcio. Roma, Ranieri va licenziato
Ora in radio
Scanner 18:00Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Repliche 19:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Comolli annuncia un nuovo rinnovo: "Ma non sarà Vlahovic, con Dusan parleremo a fine stagione"
Immagine top news n.1 Marotta e il rigore di Como-Inter: "Immaginatevi se non avessimo vinto. Vedo spesso errori"
Immagine top news n.2 C'è anche Abete per la presidenza FIGC: "Chiederò ai Dilettanti le stesse titolarità di Malagò"
Immagine top news n.3 Lazio, no a Malagò. Lotito: "Non è questione di nomi. Serve commissario che cambi la legge"
Immagine top news n.4 Serie A, Simonelli annuncia: "18 club su 20 hanno firmato per Malagò, ora tocca a lui"
Immagine top news n.5 La Serie A candida Giovanni Malagò alla presidenza della Figc: 18 firme per l’ex numero uno del CONI
Immagine top news n.6 Paradosso Openda, scattato il maxi-riscatto ma non gioca da 42 giorni. Ed è in uscita
Immagine top news n.7 Serie A, iniziata l'assemblea: almeno 14 firme per Malagò, Lotito contrario. Il punto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Abete vs Malagò. Tutto quel che c’è da sapere sul presidente FIGC… e sul prossimo ct Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Genoa e Ostiamare: la domenica d'oro di De Rossi. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro
Immagine news podcast n.3 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Orlando: “Juventus, con Spalletti mentalità differente. Calo Milan, non sono sorpreso”
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: ”Malen mi ha sorpreso. Mandare via Gasp sarebbe una follia”
Immagine news Serie A n.3 Impallomeni: ”Malagò nome giusto per la FIGC. Non ho capito le parole di Ranieri”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 FIGC, è Abete contro Malagò. E ora? Il cronoprogramma e come funzionano le elezioni
Immagine news Serie A n.2 Pessina scalza Ravaglia per la porta del Bologna? Pagliuca: "Dopo ieri, magari..."
Immagine news Serie A n.3 C'è un Milan con Gabbia e uno senza: il difensore vale quasi un punto in più a partita
Immagine news Serie A n.4 Comolli annuncia un nuovo rinnovo: "Ma non sarà Vlahovic, con Dusan parleremo a fine stagione"
Immagine news Serie A n.5 Gianfranco Matteoli: "Inter, non hai rivali. Nove punti non te li recupera più nessuno"
Immagine news Serie A n.6 Chi è Abete, il 'grande vecchio' del calcio italiano che vuol essere presidente per la terza volta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la Top11 della 34ª giornata: Iannarilli leggendario. Calò, destro perfetto
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Lombardo sorride: Henderson è recuperato. Problemi alla spalla per Coucke
Immagine news Serie B n.3 Lo Spezia si gioca l'ultima carta: squadra in ritiro a Tirrenia fino alla sfida col SudTirol
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, Aquilani: "Arrivare quinti sarebbe importante. Ultimamente siamo sfortunati"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, domani il recupero della 31ª: Allegretta è l'arbitro di Catanzaro-Modena
Immagine news Serie B n.6 Serie B, il Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per nove calciatori
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Pantalloni frena: “Situazione complicata”. Servono circa 30 milioni per il club
Immagine news Serie C n.2 Pontedera, è di nuovo Serie D. La proprietà: "Nessun passo indietro in vista del futuro"
Immagine news Serie C n.3 Livorno, Doga: “Ad Arezzo sconfitta pesante, occasione persa. La Serie C deve cambiare”
Immagine news Serie C n.4 Ternana, manifestazione di interesse per il club: il soggetto interessato è la CP Invest Srl
Immagine news Serie C n.5 Pro Patria, la storia non insegna. E stasera potrebbe arrivare la retrocessione in Serie D
Immagine news Serie C n.6 Ternana, Bandecchi parla di Serie D. Ma in caso di fallimento sarà quasi certa l'Eccellenza
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serbia con tante assenze contro l'Italia, la ct Stojkanovic: "Chi c'è darà il massimo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Girelli e gli USA: "Ogni gara è come la Champions. Grande considerazione per il calcio italiano"
Immagine news Calcio femminile n.3 Soncin su Marie -Louise Eta all'Union Berlino: "C'è una progettualità. E può essere uno stimolo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Soncin in vista della Serbia: "Strada tracciata e obiettivo chiaro in testa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Girelli verso la Serbia: "Possiamo vincere le ultime quattro gare. A partire dalla Serbia"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…