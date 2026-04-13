TMW C'è un Milan con Gabbia e uno senza: il difensore vale quasi un punto in più a partita

Il Milan ha tanti giocatori di valore nella sua rosa, tanti calciatori che sanno trascinare, come per esempio Maignan, Modric e Rabiot, ma anche Pulisic e Leao, malgrado il portoghese ultimamente sia criticato aspramente. Un altro leader silenzioso però è senza dubbio Matteo Gabbia, la cui assenza durante la stagione ha avuto un peso decisamente significativo per il Diavolo.

Massimiliano Allegri ha dato fiducia al classe '99 fin dal primo giorno che ha messo piede a Milanello e il motivo è facilmente riscontrabile nei numeri: con lui in campo i rossoneri hanno raccolto 54 punti in 25 partite, frutto di 15 vittorie, 9 pareggi e una sconfitta, mentre senza di lui sono arrivati 15 punti in 11 gare, con 5 successi e 6 ko. La matematica non è un'opinione e facendo i calcoli si ottiene come con il centrale italiano il Milan abbia una media di 2,16 punti per match, senza di 1,36.

Dati che fanno riflettere e che dunque permettono anche di accogliere con il sorriso la notizia del suo rientro a pieno regime con il resto del gruppo dopo l'operazione per rimuovere l'ernia inguinale. Gabbia è pronto a riprendersi il reparto arretrato del Diavolo a partire da Hellas Verona-Milan di domenica pomeriggio.