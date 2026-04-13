TMW Malagò candidato della Serie A per la FIGC, Abete: "Si è partiti male nel metodo"

Giovanni Malagò è il candidato espresso da Lega Serie A per diventare il nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

E sulla vicenda parla il presidente della Lega nazionale dilettanti, Giancarlo Abete, intervenendo alla cerimonia di consegna del Premio Bearzot al salone d’onore del CONI. “Si è partiti male nel metodo, non dai contenuti ma dalle persone. Per condurre una federazione bisogna avere dei programmi condivisi. A questo punto si recupera nei contenuti, cioè nel confronto. Da parte mia c’è tutta la disponibilità di trovare un candidato che possa mettere tutti d’accordo. Io do la disponibilità al confronto”, ha detto il numero uno di LND.

E ancora, aggiunge poi Abete: “Il documento di Gravina è molto chiaro, ricorda i problemi del sistema, se non si parte dai contenuti chiunque sia il presidente non si va da nessuna parte”, aggiunge.