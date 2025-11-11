Chi ha più clean sheet in Serie A nelle ultime 5 stagioni? Inter prima, poi la Juve: la top 10

Un indicatore per capire la probabilità che una squadra ha di vincere lo Scudetto è sicuramente la tenuta difensiva. Per questo Transfermarkt.it, sito online che si occupa di calcio, ha analizzato nel dettaglio quante volte nelle ultime 5 stagioni le squadre hanno mantenuto la porta inviolata nel campionato di Serie A.

Al primo posto c'è l'Inter che, con Simone Inzaghi prima e con Cristian Chivu adesso, ha sempre avuto nel reparto arretrato uno dei suoi punti di forza. Subito dietro, un po' a sorpresa, la Juventus, mentre al terzo posto c'è la Roma. Solo quarto il Napoli, con il Torino che chiude la top 10 dei clean sheet davanti ad Atalanta e Fiorentina, due delusioni dell'attuale annata. Di seguito la graduatoria:

LA CLASSIFICA

1. Inter - 141 porte inviolate (5 nel 2025-2026)

2. Juventus - 122 porte inviolate (4 nel 2025-2026)

3. Roma - 117 porte inviolate (6 nel 2025-2026)

4. Napoli - 108 porte inviolate (4 nel 2025-2026)

5. Milan - 105 porte inviolate (5 nel 2025-2026)

6. Lazio - 103 porte inviolate (6 nel 2025-2026)

7. Bologna - 100 porte inviolate (5 nel 2025-2026)

8. Atalanta - 100 porte inviolate (2 nel 2025-2026)

9. Fiorentina - 95 porte inviolate (2 nel 2025-2026)

10. Torino - 88 porte inviolate (5 nel 2025-2026)