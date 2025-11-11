Podcast TMW Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct

Dalle voci sulla Juventus, a quelle sull'Atalanta, Roberto Mancini è sì pronto per ripartire ma... Dal Qatar. Dopo un tira e molla sul contratto, l'ex commissario tecnico di Italia e Arabia Saudita è pronto a tornare nella penisola araba, per diventare però tecnico di un club. Che squadra e che campionato è pronto a trovare?

Ve lo spieghiamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

