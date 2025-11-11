Fantacalcio - I Player of the Match della 11^ giornata
Idrissa TOURE (Pisa-Cremonese 1-0): non poteva che essere il tedesco il match-winner di questa partita, che regala la vittoria in Serie A al Pisa dopo 33 anni. Proprio lui era stato l'ultimo a segnare in casa nell'ultima vittoria dei toscani contro la Cremonese in Serie B lo scorso 13 maggio. La chiusura perfetta di un cerchio. Fantavoto: 10
Elia CAPRILE (Como-Cagliari 0-0): i sardi devono ringraziare il proprio estremo difensore, fresco di convocazione in Nazionale, per questo punto importante in casa del Como. La parata più importante è sul tiro da zero metri di Morata, bella anche la respinta sul tiro di Addai. Fantavoto: 7
Medon BERISHA (Lecce-Verona 0-0): per la seconda settimana consecutiva è il migliore in campo. Si è preso la leadership del centrocampo dei salentini con giocate di grande qualità. Prova di maturità. Fantavoto: 6
Alberto PALEARI (Juventus-Torino 0-0): è l'eroe del derby con almeno quattro parate decisive che blindano il pareggio. Straordinaria la risposta sul colpo di testa ravvicinato di McKennie. Israel è avvisato, il 33enne non lascerà la porta granata tanto facilmente. Fantavoto: 7
Enrico DEL PRATO (Parma-Milan 2-2): la sua leadership all'interno della squadra è a tratti impressionante. Trascina letteralmente i suoi a pareggiare il doppio vantaggio del Milan e ci mette la firma con il colpo di testa vincente con un perfetto inserimento in area. Fantavoto: 10.5
Domenico BERARDI (Atalanta-Sassuolo 0-3): sfodera la sua versione prime, forse per la prima volta dal suo ritorno in Serie A, per la gioia di tutti i suoi fantapossessori. Doppietta + assist per lui oggi, ben 7 punti di bonus e vittoria schiacciante per la squadra di Fabio Grosso. Fantavoto: 15.5
Jhon LUCUMÍ (Bologna-Napoli 2-0): il difensore colombiano annulla completamente Rasmus Hojlund con una partita rocciosa, poi si prende la soddisfazione di segnare il primo gol in Serie A. Fantavoto: 10.5
Leo OSTIGARD (Genoa-Fiorentina 2-2): l'eroe della gara di Sassuolo si ripete sempre su assist di Aaron Martin e sempre di testa, realizzando il primo gol casalingo del Genoa, che non basterà per portare a casa la seconda vittoria consecutiva. Fantavoto: 10
Lorenzo PELLEGRINI (Roma-Udinese 2-0): in assenza di quasi tutti gli attaccanti, torna decisivo con una prova di alto livello, anche in fase difensiva. Scaccia l'incubo dal dischetto con una trasformazione secca e precisa davanti ad Okoye. Fantavoto: 9.5
Federico DIMARCO (Inter-Lazio 2-0): contrariamente all'andamento degli scorsi anni, sembra che più minuti gioca più cresce di rendimento. Regala a Bonny un cross basso al bacio, solo da spingere in rete. Fantavoto: 8
