Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fantacalcio - I Player of the Match della 11^ giornata

Fantacalcio - I Player of the Match della 11^ giornataTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10Fantacalcio
Luca Di Leonardo

Idrissa TOURE (Pisa-Cremonese 1-0): non poteva che essere il tedesco il match-winner di questa partita, che regala la vittoria in Serie A al Pisa dopo 33 anni. Proprio lui era stato l'ultimo a segnare in casa nell'ultima vittoria dei toscani contro la Cremonese in Serie B lo scorso 13 maggio. La chiusura perfetta di un cerchio. Fantavoto: 10

Elia CAPRILE (Como-Cagliari 0-0): i sardi devono ringraziare il proprio estremo difensore, fresco di convocazione in Nazionale, per questo punto importante in casa del Como. La parata più importante è sul tiro da zero metri di Morata, bella anche la respinta sul tiro di Addai. Fantavoto: 7

Medon BERISHA (Lecce-Verona 0-0): per la seconda settimana consecutiva è il migliore in campo. Si è preso la leadership del centrocampo dei salentini con giocate di grande qualità. Prova di maturità. Fantavoto: 6

Alberto PALEARI (Juventus-Torino 0-0): è l'eroe del derby con almeno quattro parate decisive che blindano il pareggio. Straordinaria la risposta sul colpo di testa ravvicinato di McKennie. Israel è avvisato, il 33enne non lascerà la porta granata tanto facilmente. Fantavoto: 7

Enrico DEL PRATO (Parma-Milan 2-2): la sua leadership all'interno della squadra è a tratti impressionante. Trascina letteralmente i suoi a pareggiare il doppio vantaggio del Milan e ci mette la firma con il colpo di testa vincente con un perfetto inserimento in area. Fantavoto: 10.5

Domenico BERARDI (Atalanta-Sassuolo 0-3): sfodera la sua versione prime, forse per la prima volta dal suo ritorno in Serie A, per la gioia di tutti i suoi fantapossessori. Doppietta + assist per lui oggi, ben 7 punti di bonus e vittoria schiacciante per la squadra di Fabio Grosso. Fantavoto: 15.5

Jhon LUCUMÍ (Bologna-Napoli 2-0): il difensore colombiano annulla completamente Rasmus Hojlund con una partita rocciosa, poi si prende la soddisfazione di segnare il primo gol in Serie A. Fantavoto: 10.5

Leo OSTIGARD (Genoa-Fiorentina 2-2): l'eroe della gara di Sassuolo si ripete sempre su assist di Aaron Martin e sempre di testa, realizzando il primo gol casalingo del Genoa, che non basterà per portare a casa la seconda vittoria consecutiva. Fantavoto: 10

Lorenzo PELLEGRINI (Roma-Udinese 2-0): in assenza di quasi tutti gli attaccanti, torna decisivo con una prova di alto livello, anche in fase difensiva. Scaccia l'incubo dal dischetto con una trasformazione secca e precisa davanti ad Okoye. Fantavoto: 9.5

Federico DIMARCO (Inter-Lazio 2-0): contrariamente all'andamento degli scorsi anni, sembra che più minuti gioca più cresce di rendimento. Regala a Bonny un cross basso al bacio, solo da spingere in rete. Fantavoto: 8

Articoli correlati
Fantacalcio, top & flop 11^ giornata Serie A Fantacalcio, top & flop 11^ giornata Serie A
Fantacalcio, 11^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match Fantacalcio, 11^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Fantacalcio, il nuovo Genoa targato Daniele De Rossi Fantacalcio, il nuovo Genoa targato Daniele De Rossi
Altre notizie Fantacalcio
Fantacalcio - I Player of the Match della 11^ giornata Fantacalcio - I Player of the Match della 11^ giornata
Fantacalcio, top & flop 11^ giornata Serie A Fantacalcio, top & flop 11^ giornata Serie A
Fantacalcio, 11^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match Fantacalcio, 11^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Fantacalcio, il nuovo Genoa targato Daniele De Rossi Fantacalcio, il nuovo Genoa targato Daniele De Rossi
Fantacalcio, i migliori difensori delle prime 10 giornate Fantacalcio, i migliori difensori delle prime 10 giornate
Fantacalcio, gli MVP della 10^ giornata Serie A Fantacalcio, gli MVP della 10^ giornata Serie A
Fantacalcio, Top & Flop 10^ giornata Serie A 2025-2026 Fantacalcio, Top & Flop 10^ giornata Serie A 2025-2026
Fantacalcio, 10^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match Fantacalcio, 10^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Le più lette
1 Fabio Santini: "Tra Inter e Juve si sta pensando a un possibile scambio.."
2 Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
3 Vieri sul rimpianto Mondiale 2006: "Ci ho pensato per 15 anni, tutti i giorni. Adesso basta"
4 La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo
5 Il forfeit di Chiesa, Gattuso, Raspadori e non solo. Così l'Italia è ripartita a Coverciano
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta, è il giorno di Raffaele Palladino: prima di pranzo il tecnico sarà a Zingonia
Immagine top news n.1 Napoli, tanto tuonò che piovve: Conte, il contrasto con lo spogliatoio e la scossa mediatica
Immagine top news n.2 La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo
Immagine top news n.3 Elkann: "Spalletti deve portare vittorie". Intanto il tecnico lavora ad una nuova Juventus
Immagine top news n.4 Altro flop per Juric. L'Atalanta sceglie di cambiare: fuori il croato, dentro Palladino. Oggi l'annuncio
Immagine top news n.5 "Uomo vero, felice di averlo al mio fianco". De Laurentiis spazza via le polemiche e blinda Conte
Immagine top news n.6 De Laurentiis irrompe sui social: "Le dimissioni di Conte sono una favola, orgoglioso di averlo al mio fianco"
Immagine top news n.7 Atalanta, incontro con Palladino. Intesa trovata, manca solo il comunicato ufficiale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.2 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.3 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.4 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Daniele Garbo: "Juventus, Spalletti potrebbe non bastare. Rischia così la Champions"
Immagine news Serie C n.2 Francesco Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”
Immagine news Serie A n.3 La Roma di Gasperini è da titolo? Ecco cosa dicono gli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Non solo Zirkzee: Roma, contatti con gli agenti di Arevalo. E Gasperini ha un altro pallino fisso
Immagine news Serie A n.2 Giovane gioiello dell'Hellas. Valutato 15 milioni, lo seguono le big italiane e una tedesca
Immagine news Serie A n.3 Moggi: "Noia e sconforto, la Juve attende la cura Spalletti. Da Conte avviso ai naviganti"
Immagine news Serie A n.4 Turkyilmaz sugli svizzeri in Serie A: "Jashari non vale 40 milioni. Sommer-Inter, aria d'addio"
Immagine news Serie A n.5 Inter, il successo sta in un pressing che Chivu potrebbe aver ripreso dal football americano
Immagine news Serie A n.6 Napoli, lo strappo tra Conte e la squadra: tutti sotto accusa, dai senatori ai nuovi arrivati
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Hristov in nazionale anche se infortunato: oggi si saprà se tornerà in Italia
Immagine news Serie B n.2 La Juve Stabia si gode Cacciamani e gli altri baby. Ancora vincenti le intuizioni di Lovisa
Immagine news Serie B n.3 La Sampdoria guarda già a gennaio: un acquisto per reparto. E niente algoritmo
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Ciervo: "Il bello deve ancora venire. Migani mi dà fiducia e sogno la Nazionale"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Iannarilli: "Gioco meno quest'anno? Decide il mister, l'importante è la squadra"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Leone: "Palermo? Grande vittoria e grande reazione dopo il ko col Modena"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, due nomi in pole per il dopo Formisano: sono Savoldi e Marcolini
Immagine news Serie C n.2 Serie C, si è chiusa la 13ª giornata: Vicenza in fuga, Ravenna e Catania in vetta
Immagine news Serie C n.3 Salernitana: tra paura, involuzione ed errori societari. Club insoddisfatto degli arbitraggi
Immagine news Serie C n.4 Francesco Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Donnarumma: "Villa, momenti di grande paura. Rivedrò episodi arbitrali"
Immagine news Serie C n.6 Giugliano, De Rosa: "Capuano ci ha dato fiducia, lo stiamo dimostrando a suon di risultati"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma all'esame Valerenga per muovere la classifica. La 3ª giornata di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.2 Un campionato ancora impronosticabile, fra sorprese e delusioni. La nuova Serie A Women piace
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina insegue
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, al Genoa basta Bargi: Parma battuto 1-0 all'88'
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?