Atalanta, Raffaele Palladino è arrivato a Zingonia: ora la firma sul contratto

Atalanta, Raffaele Palladino è arrivato a Zingonia: ora la firma sul contratto
Oggi alle 10:50Serie A
Ivan Cardia
fonte Da Zingonia (BG), Filippo Davide Di Santo

Ci siamo, Raffaele Palladino è arrivato a Zingonia. Il tecnico ha varcato poco fa i cancelli del centro sportivo dell’Atalanta, pochi minuti dopo l’amministratore delegato Luca Percassi e il direttore tecnico Tony D’Amico.

A breve Palladino, che ieri ha definito l’intesa con la dirigenza della Dea, firmerà il contratto che lo legherà alla società bergamasca fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione.

