Atalanta, Raffaele Palladino è arrivato a Zingonia: ora la firma sul contratto
Ci siamo, Raffaele Palladino è arrivato a Zingonia. Il tecnico ha varcato poco fa i cancelli del centro sportivo dell’Atalanta, pochi minuti dopo l’amministratore delegato Luca Percassi e il direttore tecnico Tony D’Amico.
A breve Palladino, che ieri ha definito l’intesa con la dirigenza della Dea, firmerà il contratto che lo legherà alla società bergamasca fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione.
Editoriale di Raimondo De Magistris Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede.
