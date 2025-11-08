Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Podcast TMW

Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa

Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'EuropaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 11:04Podcast TMW
Marco Conterio
TuttoMercatoWeb in Podcast
Ascolta il podcast
TMW Radio / TuttoMercatoWeb in Podcast
00:00
/
00:00

Un altro talento dell'Udinese destinato a diventare un uomo mercato. Arthur Atta, francese, ventitre anni, ha già rubato cuore e occhi agli appassionati. Dribbling, fisico, sostanza, una volta che troverà la costanza sarà pronto per il grande salto. O lo è già? Alla porta di Gino Pozzo e degli uomini mercato dell'Udinese, sono già passati tanti club da Italia ed estero a bussare...

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Zaniolo sull'Udinese: le sue parole
Nicolò Zaniolo sembra essere rinato all'Udinese. Il classe '99 è maturato anche dal punto di vista comportamentale per merito del figlio avuto e del secondogenito che aspetta. Intervistato dal Messaggero Veneto, ha risposto così quando gli è stato chiesto se gli desse fastidio l'etichetta di bad-boy: "Mi interessa l'opinione che hanno di me le persone che mi vogliono bene, non quelle che mi conoscono superficialmente. So come mi comporto e come lavoro". I tifosi friulani l'hanno osannato, una cosa che non succedeva dai tempi di Antonio Di Natale e che gli ha ovviamente fatto molto piacere: "È stato bellissimo. Il calcio è del popolo, i calciatori vanno in campo per regalare emozioni e sentire gridare il mio nome in quel modo mi ha dato una grande carica. Capisco benissimo quando proprio Di Natale preferiva essere il numero 1 qui che andare alla Juve. Se in un posto sei amatissimo e circondato da tanti amici, perché andarsene?". Le tante sostituzioni di Zaniolo hanno portato anche a critiche all'indirizzo di Kosta Runjaic, ma l'ex Roma lo ha difeso, spiegando che comunque è reduce da stagioni un po' tormentate e che l'allenatore vuole tutelarlo: "E poi dietro di me ci sono compagni che spingono per giocare".

Articoli correlati
Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Altre notizie Podcast TMW
Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa Podcast TMWIl nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia Podcast TMWIl centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa Podcast TMWSogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni Podcast TMWCome giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus? Podcast TMWDusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina Podcast TMWLa triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Podcast TMWGimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Podcast TMWIl Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
1 Juventus-Torino, le probabili formazioni: Vlahovic diventato intoccabile. Thuram a riposo
2 Inter-Lazio, le probabili formazioni: Thuram dalla panchina, con Lautaro ancora Bonny
3 Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Politano riposa. Italiano se la gioca con Dallinga
4 Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
5 Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli su Brooke Norton-Cuffy: vale almeno 15 milioni, il Genoa lo ha pagato 2
Immagine top news n.1 Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
Immagine top news n.2 Como, nel mirino c'è il figlio d'arte Nicolò Tresoldi: vale tra i 15 e i 20 milioni di euro
Immagine top news n.3 E' "guerra" per il controllo della Juventus ma Elkann è lapidario: "Non si vende"
Immagine top news n.4 CdA, aumento di capitale, nomine e non solo. Tutto sull'Assemblea degli Azionisti della Juventus
Immagine top news n.5 Fiorentina, Vanoli: "I giocatori devono capire la posizione in cui ci troviamo, dobbiamo resettare"
Immagine top news n.6 Adesso c'è anche l'ufficialità: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina
Immagine top news n.7 Ferrero: "La Juve ha chiuso con l'esperienza della Superlega, abbiamo chiesto di uscire"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.2 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.3 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.4 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Stasera c'è la Juve, Comotto: "Toro, da 10 anni non vince il derby quindi è tempo di rifarsi"
Immagine news Serie A n.2 Milan, vai in vetta? Sacchi: "Con il Parma occasione che va colta al volo"
Immagine news Serie A n.3 Verona, come sgasa Belghali: la scoperta di Sogliano ha conquistato anche Petkovic
Immagine news Serie A n.4 Alle 18 c'è Juventus-Torino, Causio: "E' un derby un po' insolito rispetto al recente passato"
Immagine news Serie A n.5 Torino, Paleari prova a 'parare' anche la Juventus: a 33 anni il mondo capovolto
Immagine news Serie A n.6 Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Galderisi su Papu Gomez: "Gli ho detto: 'Tu quest'anno devi farmi divertire'"
Immagine news Serie B n.2 Empoli, restyling del 'Castellani'. Il sindaco: "Ringrazio la famiglia Corsi"
Immagine news Serie B n.3 Bari, Gytkjaer: "Ci stiamo risollevando in classifica. Mi adeguo alle scelte del mister"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Cassata dopo il pareggio contro il Bari: "Eravamo alla ricerca di risposte positive"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 12ª giornata: sette match in programma. Frosinone-Modena il big match
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Venezia-Sampdoria: c'è voglia di cambiare il passo per entrambe
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Diana: "Vedo l'Alcione tra le prime, novembre mese pieno di impegni"
Immagine news Serie C n.2 Cavese, Prosperi: "Dobbiamo lavorare ogni giorno come se fosse una finale"
Immagine news Serie C n.3 Gubbio, Di Carlo: "Portare via un punto da Ascoli non è da tutti. Arbitri? Nessun alibi"
Immagine news Serie C n.4 Siracusa-Casarano, maxi stangata: 20 ultras denunciati e colpiti da DASPO dopo gli scontri
Immagine news Serie C n.5 Campobasso, Zauri: "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, ma dobbiamo essere più cinici"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 13ª giornata: undici gare in programma oggi. Occhi su Citta, Ravenna e Cosenza
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Parma-Milan, Allegri va a caccia del (momentaneo) primo posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Pisa-Cremonese, in palio punti pesanti nella sfida tra neopromosse
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 5ª giornata: alle 12:30 Inter-Sassuolo. Poi il big match Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 5ª giornata: Fiorentina-Roma 5-2. Primo ko per le giallorosse
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 5ª giornata: Fiorentina in vantaggio sulla Roma al 45': è 1-0
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "A Firenze voglio atteggiamento e aggressività come con l'Inter"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 5ª giornata: questa sera Roma-Fiorentina. Domani c'è Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?