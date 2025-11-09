Podcast TMW Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio

Da leader e stella, da uomo mercato, a un futuro lontano dalla Lazio? Non sembra scoccato il feeling, non sembra esserci stata la scintilla tra Maurizio Sarri e Nuno Tavares. E' già finita la storia del portoghese coi biancocelesti? Potrà andare via già a gennaio? E nel caso chi con lui?

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Le richieste di Sarri in uscita. Durante la prossima sosta per le nazionali si programmerà il mercato: è in programma un incontro tra il diesse Fabiani e il tecnico. Le intenzioni del Comandante sono chiare, ha la possibilità di scegliere chi cedere perché non l'ha convinto in questi primi mesi alla Lazio. In bilico ci sono Dele-Bashiru, Belahyane, Tavares e Noslin. Sono tutti e quattro acquisti dell'anno scorso, tre in estate e uno a gennaio. Il primo è finito fuori lista; il secondo non è praticamente più stato utilizzato da dopo il derby, finito dietro nelle gerarchie anche a Basic; il terzo non ha mai convinto pienamente Sarri, così come il quarto che non ha mai inciso e non ha un ruolo definito.

Lazio, parla Isaksen

Gustav Isaksen, esterno offensivo della Lazio, ha parlato a sport.tv2.dk del suo attuale momento di forma. Il danese è stato protagonista dell'ultimo successo dei biancocelesti contro il Cagliari, segnando un gran gol che ha sbloccato la partita: "Un mese fa aveva avevo giocato poco, solo dieci minuti, quindi ovviamente è stato un po' difficile quando sono tornato in Nazionale. Ora mi sento meglio, mi sono divertito ad aiutare la squadra. Prima della sosta per le Nazionali dobbiamo giocare una gara contro l'Inter".