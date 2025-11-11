Serie C, Giudice Sportivo: multa salata alla Pro Vercelli. In quattro squalificati per due turni

Chiusa nella giornata di lunedì 10 novembre la 13ª giornata del campionato di Serie C, ecco le decisioni del giudice sportivo (CLICCA QUI per leggere il comunicato integrale).

Di seguito la nota ufficiale:

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 10 e 11 Novembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 7, 8, 9 E 10 NOVEMBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

AMMENDA

€ 2.000,00 PRO VERCELLI per avere, i suoi sostenitori (il 20% circa dei 254 presenti) posizionati nel Settore Curva Ovest, al 72° minuto della gara, proferito un epiteto razzista, comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica, nei confronti di un calciatore della società avversaria.

€ 1.500,00 LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:

1. lanciato, tra il primo e secondo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. divelto e lanciato, al termine della gara, due seggiolini nel recinto di gioco, senza conseguenze;

3. danneggiato altri due seggiolini posti nel Settore loro riservato;

4. danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Ospiti loro riservato.

€ 600,00 PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 69° minuto della gara, due bottigliette di plastica nel recinto di gioco, senza conseguenze.

€ 500,00 LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:

1. lanciato nel recinto di gioco, al 22° minuto del primo tempo, un fumogeno e, al 47° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica semipieno, senza conseguenze;

2. danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Ospiti loro riservato;

3. danneggiato i teloni posti nel Settore Ospiti destinati a coprire i posti non utilizzati.

€ 300,00 PONTEDERA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da due sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato, al termine della gara, la recinzione in ferro del Settore Tribuna Scoperta, muovendola con forza e provocando oscillazioni, così danneggiando il cordolo di cemento e la struttura stessa.

€ 200,00 PIANESE per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda al termine della gara negli spogliatoi riservati alla squadra avversaria.

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 11 FEBBRAIO 2026

VRENNA RAFFAELE (CROTONE)

A) per avere, al 58° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, in occasione di una revisione FVS si portava all’altezza della telecamera e pronunciava nei loro confronti parole provocatorie;

B) per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizzava con un contatto fisico, in quanto si avvicinava al IV Ufficiale con fare minaccioso afferrandolo per il giubbotto con le mani e proferendo nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l’operato.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1 DICEMBRE 2025

MATARAZZO GIUSEPPE (SALERNITANA) per avere, al 58° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione una revisione FVS, usciva dall’area tecnica e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 NOVEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

TALDO CARLO (PONTEDERA) per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e protestava veemente proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZAURI LUCIANO (CAMPOBASSO) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava in modo eccessivo nei suoi confronti per contestarne l’operato.

MUSSO ROBERTO (CITTADELLA) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina e protestava veementemente e platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato.

ORTOLANI GIAN MARCO (PERUGIA) per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina protestando platealmente e proferendo frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.

CONTE BRUNO (SORRENTO) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina proferendo frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

IACCARINO GENNARO (AREZZO) per avere, al 1° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in un contrasto di gioco, lo colpiva con intensità con i tacchetti all’altezza del ginocchio, senza provocargli conseguenze.

RIZZO FRANCESCO (FOGGIA) per avere, al 29° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, entrava in scivolata e lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della caviglia, senza provocargli conseguenze.

ZUPPEL DIEGO (GUIDONIA MONTECELIO) per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo, lo affrontava a distanza ravvicinata (testa a testa) e successivamente lo colpiva con una manata al volto, senza provocargli conseguenze.

FINARDI EMANUELE (PERGOLETTESE) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto proferiva espressioni blasfeme e parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LEVERBE MAXIME JEAN (L.R. VICENZA) per avere, al 2° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MEHIC DINO (BENEVENTO)

MANETTI GIULIO (FORLÌ)

MANZARI GIACOMO (PERUGIA)

PRETATO MATTIA (PONTEDERA)

VONA EDOARDO (PONTEDERA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GALLI GIORGIO (ALCIONE MILANO)

GUCCIONE FILIPPO (AREZZO)

DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)

ERRICO ANDREA (GUIDONIA MONTECELIO)

CALABRESE BERNARDO (LATINA)

ODJER MOSES (LIVORNO)

LAMBRUGHI ALESSANDRO (PERGOLETTESE)

ERCOLANI LUCA (PIANESE)

IOTTI ILARIO (PRO VERCELLI)

SPEDALIERI JONATHAN ANDREA (RENATE)

DI NOIA GIOVANNI (TRAPANI)

PRIMASSO ANDREA (VIS PESARO)