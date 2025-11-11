Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, Giudice Sportivo: multa salata alla Pro Vercelli. In quattro squalificati per due turni

Serie C, Giudice Sportivo: multa salata alla Pro Vercelli. In quattro squalificati per due turniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 17:48Serie C
Claudia Marrone

Chiusa nella giornata di lunedì 10 novembre la 13ª giornata del campionato di Serie C, ecco le decisioni del giudice sportivo (CLICCA QUI per leggere il comunicato integrale).
Di seguito la nota ufficiale:

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 10 e 11 Novembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 7, 8, 9 E 10 NOVEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SOCIETA'
AMMENDA
€ 2.000,00 PRO VERCELLI per avere, i suoi sostenitori (il 20% circa dei 254 presenti) posizionati nel Settore Curva Ovest, al 72° minuto della gara, proferito un epiteto razzista, comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica, nei confronti di un calciatore della società avversaria.
€ 1.500,00 LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, tra il primo e secondo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. divelto e lanciato, al termine della gara, due seggiolini nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. danneggiato altri due seggiolini posti nel Settore loro riservato;
4. danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Ospiti loro riservato.
€ 600,00 PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 69° minuto della gara, due bottigliette di plastica nel recinto di gioco, senza conseguenze.
€ 500,00 LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato nel recinto di gioco, al 22° minuto del primo tempo, un fumogeno e, al 47° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica semipieno, senza conseguenze;
2. danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Ospiti loro riservato;
3. danneggiato i teloni posti nel Settore Ospiti destinati a coprire i posti non utilizzati.
€ 300,00 PONTEDERA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da due sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato, al termine della gara, la recinzione in ferro del Settore Tribuna Scoperta, muovendola con forza e provocando oscillazioni, così danneggiando il cordolo di cemento e la struttura stessa.
€ 200,00 PIANESE per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda al termine della gara negli spogliatoi riservati alla squadra avversaria.

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 11 FEBBRAIO 2026
VRENNA RAFFAELE (CROTONE)
A) per avere, al 58° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, in occasione di una revisione FVS si portava all’altezza della telecamera e pronunciava nei loro confronti parole provocatorie;
B) per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizzava con un contatto fisico, in quanto si avvicinava al IV Ufficiale con fare minaccioso afferrandolo per il giubbotto con le mani e proferendo nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l’operato.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1 DICEMBRE 2025
MATARAZZO GIUSEPPE (SALERNITANA) per avere, al 58° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione una revisione FVS, usciva dall’area tecnica e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 NOVEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
TALDO CARLO (PONTEDERA) per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e protestava veemente proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato.

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ZAURI LUCIANO (CAMPOBASSO) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava in modo eccessivo nei suoi confronti per contestarne l’operato.
MUSSO ROBERTO (CITTADELLA) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina e protestava veementemente e platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
ORTOLANI GIAN MARCO (PERUGIA) per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina protestando platealmente e proferendo frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.
CONTE BRUNO (SORRENTO) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina proferendo frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
IACCARINO GENNARO (AREZZO) per avere, al 1° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in un contrasto di gioco, lo colpiva con intensità con i tacchetti all’altezza del ginocchio, senza provocargli conseguenze.
RIZZO FRANCESCO (FOGGIA) per avere, al 29° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, entrava in scivolata e lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della caviglia, senza provocargli conseguenze.
ZUPPEL DIEGO (GUIDONIA MONTECELIO) per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo, lo affrontava a distanza ravvicinata (testa a testa) e successivamente lo colpiva con una manata al volto, senza provocargli conseguenze.
FINARDI EMANUELE (PERGOLETTESE) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto proferiva espressioni blasfeme e parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LEVERBE MAXIME JEAN (L.R. VICENZA) per avere, al 2° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MEHIC DINO (BENEVENTO)
MANETTI GIULIO (FORLÌ)
MANZARI GIACOMO (PERUGIA)
PRETATO MATTIA (PONTEDERA)
VONA EDOARDO (PONTEDERA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GALLI GIORGIO (ALCIONE MILANO)
GUCCIONE FILIPPO (AREZZO)
DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)
ERRICO ANDREA (GUIDONIA MONTECELIO)
CALABRESE BERNARDO (LATINA)
ODJER MOSES (LIVORNO)
LAMBRUGHI ALESSANDRO (PERGOLETTESE)
ERCOLANI LUCA (PIANESE)
IOTTI ILARIO (PRO VERCELLI)
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA (RENATE)
DI NOIA GIOVANNI (TRAPANI)
PRIMASSO ANDREA (VIS PESARO)

Articoli correlati
Salernitana, Villa dimesso dall'ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazioni... Salernitana, Villa dimesso dall'ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazioni
Serie C, ecco gli arbitri della 14ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026... Serie C, ecco gli arbitri della 14ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
Altre notizie Serie C
Salernitana, Villa dimesso dall'ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazioni... Salernitana, Villa dimesso dall'ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazioni
Serie C, Giudice Sportivo: multa salata alla Pro Vercelli. In quattro squalificati... Serie C, Giudice Sportivo: multa salata alla Pro Vercelli. In quattro squalificati per due turni
Greco torna alla Torres: "Il passato è passato. Ora testa libera per fare i punti... Greco torna alla Torres: "Il passato è passato. Ora testa libera per fare i punti che servono"
Passeri: "Regole assurde a volte usate contro di noi". L'Ascoli rischia la chiusura... Passeri: "Regole assurde a volte usate contro di noi". L'Ascoli rischia la chiusura della curva
Potenza, cambio in dirigenza. Risolto il contratto con il Direttore Sportivo De Vito... UfficialePotenza, cambio in dirigenza. Risolto il contratto con il Direttore Sportivo De Vito
Serie C, ecco gli arbitri della 14ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026... Serie C, ecco gli arbitri della 14ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Ascoli, Passeri: "Settimana in chiaro scuro, ma il tempo ci darà ragione. Non ho... Ascoli, Passeri: "Settimana in chiaro scuro, ma il tempo ci darà ragione. Non ho dubbi"
Catania, Corbari: "Vogliamo la B. Prove di forza le vittorie con Salernitana e Benevento"... TMWCatania, Corbari: "Vogliamo la B. Prove di forza le vittorie con Salernitana e Benevento"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Le più lette
1 Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
2 Fabio Santini: "Tra Inter e Juve si sta pensando a un possibile scambio..."
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
4 La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo
5 Milan, Nkunku strapagato e da zero gol: Allegri non perdona, contro l'Inter finisce fuori
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Comolli e il futuro di Vlahovic: "Con lui abbiamo un accordo, parleremo a fine stagione"
Immagine top news n.1 Il nuovo ad Damien Comolli a 360° sulla Juventus: "Sono ossessionato dalla vittoria"
Immagine top news n.2 Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta: il comunicato della Dea
Immagine top news n.3 173 giocatori convocati in Nazionale dalla Serie A: l'elenco per ogni squadra
Immagine top news n.4 Orsolini: "Sono entrato e uscito... Con Gattuso è arrivata una ventata di freschezza"
Immagine top news n.5 Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato della Juventus: l'annuncio
Immagine top news n.6 Atalanta, Raffaele Palladino è arrivato a Zingonia: ora la firma sul contratto
Immagine top news n.7 Napoli, tanto tuonò che piovve: Conte, il contrasto con lo spogliatoio e la scossa mediatica
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.2 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.4 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma e Inter, ecco dove hanno inciso Chivu e Gasperini secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 L'osservatore Palma: "L'irlandese Marshall come Julian Alvarez. E l'islandese Hlysson..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, per lo Scudetto c'è. Inter, la comunicazione di Chivu perfetta"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'agente di Lucumi sul rinnovo: "A Bologna sta bene, decidiamo con i giusti tempi"
Immagine news Serie A n.2 Koné: "Mi trovo molto bene alla Roma. Scudetto? Dovessimo vincerlo, lo prenderemo"
Immagine news Serie A n.3 La Juventus farà mercato a gennaio? Comolli: "Niente di particolare. E abbiamo alcuni vincoli"
Immagine news Serie A n.4 La top 10 dei club con più spettatori dal 2015 a oggi: Man United primo, ci sono due italiane
Immagine news Serie A n.5 Garlando sulla Juventus: "Grande errore a centrocampo, non è da Scudetto"
Immagine news Serie A n.6 Juventus, Comolli su Tether: "Aperti ad ogni nuova idea. Lieto di collaborare con Garino"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i migliori difensori dopo la 12ª giornata: vola Tiritiello, Adorni e Zampano sul podio
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i migliori portieri dopo la 12ª giornata: Joronen guida, poi Pigliacelli e Klinsmann
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori giocatori dopo la 12ª giornata: Kike Perez alle spalle di Ghedjemis
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, da monitorare Cuni e Riccio: non hanno ultimato la seduta di allenamento
Immagine news Serie B n.5 Serie B, il Giudice Sportivo: sei giocatori fermati per un turno. Stop anche per 4 dirigenti
Immagine news Serie B n.6 Panchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Villa dimesso dall'ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazioni
Immagine news Serie C n.2 Serie C, Giudice Sportivo: multa salata alla Pro Vercelli. In quattro squalificati per due turni
Immagine news Serie C n.3 Greco torna alla Torres: "Il passato è passato. Ora testa libera per fare i punti che servono"
Immagine news Serie C n.4 Passeri: "Regole assurde a volte usate contro di noi". L'Ascoli rischia la chiusura della curva
Immagine news Serie C n.5 Potenza, cambio in dirigenza. Risolto il contratto con il Direttore Sportivo De Vito
Immagine news Serie C n.6 Serie C, ecco gli arbitri della 14ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus al lavoro in vista dell'Atletico Madrid: Walti e Vangsgaard regolarmente in campo
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma all'esame Valerenga per muovere la classifica. La 3ª giornata di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.3 Un campionato ancora impronosticabile, fra sorprese e delusioni. La nuova Serie A Women piace
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina insegue
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?