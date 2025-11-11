TMW Radio Braglia: "Milan, per lo Scudetto c'è. Inter, la comunicazione di Chivu perfetta"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex portiere Simone Braglia.

Scudetto, sarà duello tra Roma, Inter e quale altra squadra?

"Il Milan, perché ha un solo impegno e qualitativamente ha una rosa che può puntare all'obiettivo grosso, come lo scorso anno ha fatto il Napoli. Se poi metterà a posto la fase difensiva e di centrocampo, ce la farà. La Roma dall'anno scorso non crediamo che possa ambire allo Scudetto, ma sbagliamo. E' la squadra che nell'anno solare ha fatto più punti. E' una squadra che ha un'identità ben precisa, ha una rosa da finire ma è molto competitiva".

Palladino riporterà in zona Champions l'Atalanta?

"Non credo possa arrivarci. La rosa qualitativamente è ottima, non si spiega questa involuzione, ma la vedo difficile con tutte le squadre che hai davanti. Oggi come sorpresa vedo il Bologna".

Dove ha influito di più Chivu nell'Inter?

"Nell'umiltà e tranquillità che ha dato allo spogliatoio. La finale di Champions dava ancora mille preoccupazioni, ma ha rimesso in linea uno spogliatoio. E poi a livello comunicativo è veramente perfetto. E' la sua miglior dote".

Dove ha influito di più Gasperini nella Roma?

"Ha trasferito a Roma lo spirito di aggressività e ritmo in una squadra che prima di Ranieri si era imborghesita. Ora tutti sono al servizio dell'obiettivo comune. C'era un ambiente viziato, oggi un po' meno".