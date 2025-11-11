TMW Juventus, Comolli e il futuro di Vlahovic: "Con lui abbiamo un accordo, parleremo a fine stagione"

"Ringrazio John Elkann per l’opportunità di poter gestire questa società". A parlare così è Damien Comolli, in occasione dell'incontro odierno con i media che si è tenuto all'Allianz Stadium, dopo la sua nomina ad amministratore delegato della Juventus. Il dirigente ha parlato a 360° del mondo bianconero toccando numerosi temi, dalla sostenibilità finanziaria alle strategie per il presente e futuro, senza dimenticare le questioni legate al campo (qui le dichiarazioni integrali).

Tra questi, ha avuto spazio anche il tema relativo a Dusan Vlahovic, attaccante che al momento (con uno stipendio da 12 milioni) resta ancora a scadenza di contratto: "Abbiamo trovato un accordo col giocatore: parleremo a fine stagione. Non ci aspettiamo nulla di particolare, c’è un accordo con Dusan, già stretto l’estate scorsa con Chiellini e Modesto. C’è un accordo già stretto, quindi siamo sicuramente fiduciosi per questa situazione. Penso che nessun club italiano possa pagare come la Premier, ma non vuol dire che non vogliamo essere competitivi. E noi, come gli altri, dobbiamo rispettare il limite del 70% dello squad cost ratio dell’Uefa (rapporto tra costi della squadra e ricavi lordi, ndr)".

Comolli si è soffermato brevemente anche su Luciano Spalletti, lodando di fatto il nuovo allenatore bianconero: “Siamo contenti di averlo. Una mente creativa per il calcio, coraggiosa e audace quando per esempio decide di mettere Koopmeiners in difesa. Ha creato qualcosa di nuovo e sono lieto di averlo a bordo".