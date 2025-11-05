Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?

Bisogna ammetterlo. Nonostante non siamo più la lega calcistica più seguita e amata, ci difendiamo comunque alla grande. Basta dare uno sguardo veloce alla classifica, per rendersi conto che la Serie A è intrigante. Dalla capolista Napoli al Como, settimo in classifica, ci sono solo cinque punti. Abbiamo sette squadre ai vertici del campionato e tutte, Como e Bologna a parte (anche se non vanno assolutamente sottovalutate) con la voglia di continuare a credere di poter compiere l’impresa. Sia chiaro: nessuna di loro è perfetta. C’è chi ha tante assenze, come Napoli e Milan, chi deve iniziare a comprendere le indicazioni del nuovo allenatore (Juventus) e chi ha bisogno di trovare gol degli attaccanti (Roma) o allungare il numero dei giocatori utilizzabili (Inter). Eppure, sono lì… con pieno merito.

La domanda sorge spontanea: c’è una favorita per lo Scudetto? Risposta non semplice. Essendo il mio editoriale, ci metto la faccia e dico l’Inter. Nella “faida” (si fa per dire, eh) Bergomi-Del Piero di qualche giorno fa, io sto con Pinturicchio. Ritengo l’Inter la squadra più forte da qualche anno a questa parte.

L’aver mancato, proprio nel rush finale, tutti gli obiettivi nella passata stagione è un fardello pesante ma anche una motivazione in più per ritornare a vincere. Chivu è stato bravissimo a riaccendere l’anima di una squadra che ha tanta qualità e l’esperienza necessaria per affrontare ogni difficoltà. Certo, la Champions League è un pensiero fisso e, come abbiamo visto, può causare problemi ma, memori di quanto accaduto lo scorso anno, la sensazione è che siano più preparati. Inoltre, Chivu ha aumentato il numero di giocatori che ruota, distribuendo minuti a quasi tutti. Sa che ci sono titolarissimi e titolari ma è anche consapevole che non si può tirare troppo la corda, proprio per non arrivare cotti quando bisognerà fare l’ultimo passo. Insomma, l’Inter mi pare avere qualcosa più delle altre. Poi, chiaramente, dipenderà da come andranno le varie campagne europee di Napoli, Juventus e Roma. Dovessero uscire prima del previsto, ecco che il campionato diventerebbe un’ossessione per tutte e tre. E il Milan? Allegri sta riportando entusiasmo e fiducia nei propri mezzi all’interno del gruppo. Non avendo impegni in Europa, è la grande incognita che potrebbe far saltare il banco anche se la vedo molto bene in Coppa Italia, competizione che Allegri conosce benissimo.

Quindi, per chiudere, questo il mio pensiero: Inter favorita per vincere lo Scudetto, a seguire, in ordine di percentuali di successo, Milan, Napoli, Roma e Juventus. Avviso per chi legge: mai stato troppo affidabile nei pronostici…