Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno

Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e LivornoTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 15:19Serie C
Luca Bargellini

È andata in archivio la 13ª giornata del campionato di Serie C, e, nonostante la vittoria sul Foggia e un terzo posto nel Girone C, in casa Benevento, quest'oggi, si è optato per il cambio in panchina: un po' come una doccia gelata, mister Gaetano Auteri è stato sollevato dalla guida tecnica della prima squadra, ora affidata ad Antonio Floro Flores. Cambio anche in casa Livorno dove è stato esonerato Alessandro Formisano, ma qui al momento non è stato reso noto il nome del sostituto.

Questo il punto della situazione:

GIRONE A
Albinoleffe: Giovanni LOPEZ (confermato)
Alcione: Giovanni CUSATIS (confermato)
Arzignano Valchiampo: Giuseppe BIANCHINI (confermato) -> esonerato il 04/11 -> dal 04/11 Daniele DI DONATO
Cittadella: Manuel IORI (nuovo)
Dolomiti Bellunesi: Nicola ZANINI (confermato) -> esonerato il 06/10 -> dal 7/10 Andrea BONATTI
Giana Erminio: Vinicio ESPINAL (nuovo)
Inter U23: Stefano VECCHI (nuovo)
Lecco: Federico VALENTE (confermato)
Lumezzane: Massimo PACI (confermato) -> esonerato il 16/09 -> dal 16/09 Emanuele TROISE
Novara: Andrea ZANCHETTI (nuovo)
Ospitaletto: Andrea QUARESMINI (confermato)
Pergolettese: Giacomo CURIONI (confermato)
Pro Patria: Leandro GRECO (nuovo)
Pro Vercelli: Michele SANTONI (nuovo)
Union Brescia: Aimo DIANA (confermato)
Renate: Luciano FOSCHI (confermato)
Trento: Luca TABBIANI (confermato)
Triestina: Geppino Marino (nuovo) -> esonerato il 24/10 -> dal 24/10 Attilio TESSER
Vicenza: Fabio GALLO (nuovo)
Virtus Verona: Gigi FRESCO (confermato)

GIRONE B
Arezzo: Cristian BUCCHI (confermato)
Ascoli: Francesco TOMEI (nuovo)
Bra: Fabio NISTICO' (confermato)
Campobasso: Luciano ZAURI (nuovo)
Carpi: Stefano CASSANI (nuovo)
Forlì: Alessandro MIRAMARI (confermato)
Gubbio: DOMENICO DI CARLO (nuovo)
Guidonia Montecelio: Ciro GINESTRA (confermato)
Juventus Next Gen: Massimo BRAMBILLA (confermato)
Livorno: Alessandro FORMISANO (nuovo) -> esonerato il 11/11
Perugia: Vincenzo CANGELOSI (confermato) -> esonerato il 21/09 -> dal 21/09 Piero BRAGLIA -> dimessosi il 22/09 -> dal 22/09 Giovanni TEDESCO
Pianese: Alessandro BIRINDELLI (nuovo)
Pineto: Ivan TISCI (confermato)
Pontedera: Leonardo MENICHINI (confermato)
Ravenna: Marco MARCHIONNI (confermato)
Rimini: Filippo D'ALESIO (nuovo)
Sambenedettese: Ottavio PALLADINI (confermato)
Ternana: Fabio LIVERANI (confermato)
Torres: Michele PAZIENZA (nuovo) -> esonerato il 02/11 -> dal 02/11 Marco SANNA (ad interim) -> dal 10/11 Alfonso GRECO
Vis Pesaro: Roberto STELLONE (confermato)

GIRONE C
Atalanta U23: Salvatore BOCCHETTI (nuovo)
Audace Cerignola: Vincenzo MAIURI (nuovo)
Benevento: Gaetano AUTERI (confermato) -> esonerato l'11/11 -> dall'11/11 Antonio FLORO FLORES
Casarano: Vito DI BARI (confermato)
Casertana: Federico COPPITTELLI (nuovo)
Catania: Domenico TOSCANO (confermato)
Cavese: Fabio PROSPERI (nuovo)
Cosenza: Antonio BUSCÈ (nuovo)
Crotone: Emilio LONGO (confermato)
Foggia: Delio ROSSI (nuovo) -> risoluzione consensuale il 06/11 -> dal 07/11 Enrico BARILARI
Giugliano: Gianluca COLAVITTO (nuovo) -> risoluzione consensuale il 04/09 -> dal 04/09 Mirko CUDINI -> esonerato il 16/10 - dal 24/10 Ezio CAPUANO
Latina: Alessandro BRUNO (confermato)
Monopoli: Alberto COLOMBO (confermato)
Picerno: Claudio DE LUCA (nuovo) -> esonerato il 12/10 -> dal 13/10 Valerio BERTOTTO
Potenza: Pietro DE GIORGIO (confermato)
Salernitana: Giuseppe RAFFAELE (nuovo)
Siracusa: Marco TURATI (confermato)
Sorrento: Mirko CONTE (nuovo)
Team Altamura: Devis MANGIA (nuovo)
Trapani: Salvatore ARONICA (confermato)

Articoli correlati
Mattei: "Lazio, comunicato surreale. Non era per evitare il deferimento di Sarri"... Mattei: "Lazio, comunicato surreale. Non era per evitare il deferimento di Sarri"
Ricci torna azzurro: "Al Toro giocavo sempre, al Milan meno. Spalletti resterà speciale"... Ricci torna azzurro: "Al Toro giocavo sempre, al Milan meno. Spalletti resterà speciale"
Orsolini: "Sono entrato e uscito... Con Gattuso è arrivata una ventata di freschezza"... Orsolini: "Sono entrato e uscito... Con Gattuso è arrivata una ventata di freschezza"
Altre notizie Serie C
Catania, Corbari: "Vogliamo la B. Prove di forza le vittorie con Salernitana e Benevento"... TMWCatania, Corbari: "Vogliamo la B. Prove di forza le vittorie con Salernitana e Benevento"
Triestina, Jonsson: "Salvezza sarebbe un'impresa mai vista. Ci crederemo fino in... Triestina, Jonsson: "Salvezza sarebbe un'impresa mai vista. Ci crederemo fino in fondo"
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
Livorno, arriva l'esonero per Formisano. Domani conferenza stampa straordinaria UfficialeLivorno, arriva l'esonero per Formisano. Domani conferenza stampa straordinaria
Trapani, Antonini: "Il Libero Consorzio mi ceda lo stadio". Ed è pronto alla battaglia... Trapani, Antonini: "Il Libero Consorzio mi ceda lo stadio". Ed è pronto alla battaglia legale
Ribaltone in casa Benevento, esonerato Auteri. Squadra affidata a mister Floro Flores... UfficialeRibaltone in casa Benevento, esonerato Auteri. Squadra affidata a mister Floro Flores
Ribaltone a Benevento: esonerato Auteri, ecco Floro Flores TMWRibaltone a Benevento: esonerato Auteri, ecco Floro Flores
Caferri: "Trenta secondi per dire sì al Vicenza. Voglio arrivare il più in alto possibile"... Caferri: "Trenta secondi per dire sì al Vicenza. Voglio arrivare il più in alto possibile"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Le più lette
1 Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
2 Fabio Santini: "Tra Inter e Juve si sta pensando a un possibile scambio..."
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
4 La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo
5 Vieri sul rimpianto Mondiale 2006: "Ci ho pensato per 15 anni, tutti i giorni. Adesso basta"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta: il comunicato della Dea
Immagine top news n.1 173 giocatori convocati in Nazionale dalla Serie A: l'elenco per ogni squadra
Immagine top news n.2 Orsolini: "Sono entrato e uscito... Con Gattuso è arrivata una ventata di freschezza"
Immagine top news n.3 Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato della Juventus: l'annuncio
Immagine top news n.4 Atalanta, Raffaele Palladino è arrivato a Zingonia: ora la firma sul contratto
Immagine top news n.5 Napoli, tanto tuonò che piovve: Conte, il contrasto con lo spogliatoio e la scossa mediatica
Immagine top news n.6 La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo
Immagine top news n.7 Elkann: "Spalletti deve portare vittorie". Intanto il tecnico lavora ad una nuova Juventus
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.2 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.4 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Montervino: "Da Conte non posso aspettarmi che non entri nella testa dei giocatori"
Immagine news Serie A n.2 Cugini: "Anche lo scorso anno il Napoli non giocava un grande calcio, ma..."
Immagine news Serie C n.3 Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Palladino all'Atalanta, dopo aver valutato un ritorno a Firenze. La ricostruzione
Immagine news Serie A n.2 Pessina come Buffon e Scuffet: i numeri del debutto da sogno con il Bologna
Immagine news Serie A n.3 Montervino: "Da Conte non posso aspettarmi che non entri nella testa dei giocatori"
Immagine news Serie A n.4 Come giocherà l'Atalanta di Palladino? Due moduli e una certezza anti-integralista
Immagine news Serie A n.5 San Siro risponde alla chiamata azzurra: oltre 56 mila biglietti staccati per Italia-Norvegia
Immagine news Serie A n.6 Atalanta a Palladino. La grande occasione alla Dea dopo 126 panchine fra Monza e Fiorentina
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, il Giudice Sportivo: sei giocatori fermati per un turno. Stop anche per 4 dirigenti
Immagine news Serie B n.2 Panchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Soleri: "A fine anno vorremmo rendere orgogliosi di noi i nostri tifosi"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Lescano: "Sì, in estate la Salernitana mi ha cercato. Ma il mercato non è pensiero mio"
Immagine news Serie B n.5 Dopo Catanzaro il diluvio, Vivarini si è perso lontano dalla Calabria. E arriva un altro esonero
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Ruggero: "Prima la salvezza. Poi penseremo a un torneo di alta classifica"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, Jonsson: "Salvezza sarebbe un'impresa mai vista. Ci crederemo fino in fondo"
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
Immagine news Serie C n.3 Livorno, arriva l'esonero per Formisano. Domani conferenza stampa straordinaria
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Antonini: "Il Libero Consorzio mi ceda lo stadio". Ed è pronto alla battaglia legale
Immagine news Serie C n.5 Ribaltone in casa Benevento, esonerato Auteri. Squadra affidata a mister Floro Flores
Immagine news Serie C n.6 Ribaltone a Benevento: esonerato Auteri, ecco Floro Flores
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus al lavoro in vista dell'Atletico Madrid: Walti e Vangsgaard regolarmente in campo
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma all'esame Valerenga per muovere la classifica. La 3ª giornata di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.3 Un campionato ancora impronosticabile, fra sorprese e delusioni. La nuova Serie A Women piace
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina insegue
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?