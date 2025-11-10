Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina insegue

Si è conclusa la quinta giornata di Serie A Femminile con il successo del Genoa per 1-0 sul Parma, grazie a una rete decisiva di Bargi all’88’. Tre punti preziosi per le rossoblù, che superano proprio le emiliane in classifica e raggiungono l’Inter a quota 6, centrando una vittoria fondamentale in chiave salvezza.

Il weekend si era aperto con un risultato spettacolare: la Fiorentina di Sebastian de la Fuente ha superato la Roma capolista per 4-2 al termine di una partita ricca di emozioni e ribaltoni. Le viola hanno mostrato grande intensità, trascinate da una doppietta di Bredgaard e dai gol di Omarsdottir e Woldvik, infliggendo la prima sconfitta stagionale alle campionesse in carica. Bel colpo anche per il Milan, che ha battuto la Juventus 2-1 a Vismara in un match intenso e di alto livello. A segno Ijeh e Dompig per le rossonere, mentre Girelli aveva momentaneamente riequilibrato il risultato prima del sorpasso finale milanista.

Pareggio spettacolare tra Inter e Sassuolo (2-2): doppietta lampo di Wullaert, rimonta neroverde firmata Clelland e Greve. Gol e spettacolo anche nella sfida tra Ternana Women e Como Women, con le lariane vittoriose 4-2 grazie a una prestazione travolgente di Nischler (doppietta). Si chiude invece senza reti il confronto tra Lazio e Napoli Women, due squadre solide che si dividono la posta in palio dopo una partita equilibrata e intensa.

La classifica aggiornata vede la Roma ancora al comando con 12 punti, tallonata da Fiorentina (10), Milan e Como Women (9). In coda resta ferma a zero punti la Ternana Women, mentre il Genoa sale a 6, rilanciandosi dopo un avvio complicato.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE A WOMEN, 5ª GIORNATA

Già giocate

Fiorentina-Roma 4-2

5' Omarsdottir (F), 53' e 55' Bredgaard (F), 64' Haavi (R), 66' aut. Bergamaschi, 71' Giugliano (R), 90'+5 Woldvik (F)

Inter-Sassuolo 2-2

8' [rig.] e 11' Wullaert (I), 21' Clelland (S), 82' Greve (S)

Milan-Juventus 2-1

20' Ijeh (M), 45'+1 Girelli (J), 65' Dompig (M)

Ternana Women-Como Women 2-4

4′ e 33′ Nischler (C), 37′ Pavan (C), 67' [rig.] e 80′ [rig.] Pirone (T), 73' Kerr (C)

Lazio-Napoli Women 0-0

Domenica 9 novembre

Genoa-Parma 1-0

88’ Bargi