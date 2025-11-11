Milan, Nkunku strapagato e da zero gol: Allegri non perdona, contro l'Inter finisce fuori

Almeno 37 milioni per prelevarlo dal Chelsea, ma Christopher Nkunku sta lasciando a desiderare al Milan. L'attaccante francese di 27 anni, alla sua prima stagione in Serie A, ha trovato un solo gol fino a questo momento e in Coppa Italia contro il Lecce. In 313 minuti disputati con la maglia rossonera indosso poi il vuoto. Nelle ultime 4 partite tra Pisa, Atalanta, Roma e Parma ha ricavato solo un assist per Saelemaekers posizionato in coppia con Leao.

Le basi e i presupposti, in sede di ingaggio, c'erano tutti. Nkunku in Bundesliga, con il Lipsia, ha segnato 36 gol e ha infarcito le prestazioni personali da jolly tattico in svariati ruoli offensivi. In partenza il Milan pensava di assicurarsi un attaccante guizzante e dalle scosse continue, mentre ora, a tre mesi dal suo arrivo, molti si domandano cosa non stia funzionando. A prescindere dall'adattamento del nuovo Paese e dell'inedito campionato, ma si riflette se il francese classe '97 possa diventare davvero un titolare nell'undici di Allegri. E se, dunque, la cifra spesa in estate sia stata eccessiva.

Anche perché Nkunku è il più pagato in attacco del Milan. Intanto, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo aver sprecato diverse chance, Allegri dovrebbe rimetterlo in panchina e preferire Leao e Pulisic insieme al rientro dalla sosta nazionali. Specialmente per l'attesissimo derby contro l'Inter capolista. Gimenez invece è fuori dai giochi per infortunio.