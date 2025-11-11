TMW Radio L'osservatore Palma: "L'irlandese Marshall come Julian Alvarez. E l'islandese Hlysson..."

A TMW Radio, l'osservatore Marco Palma ha presentato tre giovani da seguire convocati nelle loro Nazionali maggiori.

Callum Marshall (28-11-2004), punta centrale/esterno d’attacco dell'Irlanda del Nord e di proprietà del West Ham. Centravanti o esterno d’attacco molto mobile e con un senso del goal molto sviluppato. Cresciuto in patria nel Linfield dove si è segnalato per le sue prestazione e le ottime medie gol. Mancino naturale, ama svariare su fronte d’attacco e cercare la conclusione in porta essendo dotato di un tiro forte e molte preciso. A diciotto anni passa al West Ham che lo presta i due successivi campionati con ottimi risultati. Tornato a Londra la scorsa estate ha segnato subito cinque gol con l’Under 21 ed è poi stato promosso in prima squadra.

Somiglianza: Julian Alvarez (Atletico Madrid)

Valore di mercato: 5 milioni €

Kristian Hlysson (23-01-2004), trequartista/mezzala dell'Islanda e di proprietà del Twente. Nato in Danimarca ma di nazionalità islandese, Paese dove è cresciuto. Si mette in luce nella piccola squadra del Breidablik e viene notato dagli scout dell’Ajax che nel febbraio del 2020 lo portano ad Amsterdam, appena sedicenne inserendolo in Under 17. Molto tecnico, duttile oltre da trequartista può essere schierato anche da mezzala, ruolo in cui garantisce grande dinamicità. Dopo un prestito allo Sparta Rotterdam la scorsa estate è passato al Twente, dove sta disputando un ottimo campionato. Nazionale maggiore.

Somiglianza: Mason Mount (Man United)

Valore di mercato: 6 milioni €

Filip Rozga (07-08-2006), trequartista della Polonia e dello Sturm Graz. Mancino fantasioso e molto tecnico, veloce palla al piede e molto bravo nell’assist e nella conclusione in porta. Personalità forte, senso del gol e grande resistenza fisica. Prodotto del Cracovia, a diciassette anni sale in prima squadra e conferma le sue grandi doti viste nelle giovanili. Lo scorso campionato si impone come uno dei migliori trequartisti del campionato polacco e ad agosto 2025 passa agli austriaci dello Sturm Graz con cui sta facendo bene sia in campionato che nelle coppe europee.

Somiglianza: Bernardo Silva (Man City)

Valore di mercato: 5 milioni €