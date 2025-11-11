TMW Radio Roma e Inter, ecco dove hanno inciso Chivu e Gasperini secondo gli ospiti

Gli opinionisti di TMW Radio si sono espressi sull'apporto di Cristian Chivu e Gian Piero Gasperini nella crescita di Inter e Roma, ora in testa alla classifica di Serie A.

Stefano Impallomeni: "Chivu è entrato nella testa dei calciatori. Conosce l'ambiente, ha fame, è ambizioso, rispettoso, è un ex giocatore ma ha già il piglio del grande allenatore, e lavora per questo e non si nasconde. Ha personalità poi. I calciatori venivano da un tecnico che ha fatto molto bene ma anche da una finale di Champions difficile. Lui ha potuto raccontare la sua esperienza a questi giocatori, ha un interismo sviluppato e ha potuto lavorare su certi tasti. Gasperini era già una carta importante, per il suo lavoro, ma ha sorpreso per la sua comunicazione. Profilo basso, e ha conquistato i giocatori attraverso l'impegno".

Andrea Piervincenzi: "Su Chivu è difficile dirlo, perché nessuno lo conosceva davvero da allenatore. Mi ha sorpreso profondamente, mi sembra un vero e proprio simbolo di professionalità. Ha avuto la capacità di entrare nella testa dei giocatori, non insegna solo schemi ma è una persona che trasmette disciplina, valori, rispetto per il gioco. I ragazzi gli danno qualcosa che lui gli ha trasmesso. Gasperini è un fuoriclasse, parlano i risultati per lui. Grande disciplina, gli atleti lavorano bene, testa bassa con lui e danno tutto. Ha idee sul campo".

Francesco Montervino: "A Chivu va dato grande merito, perché rendere una squadra che l'anno scorso è arrivata da una passo dalla vittoria della Champions e farla giocare ancora meglio non era facile. Anche fino a dopo la sconfitta contro il Napoli si era detto che poteva non essere ancora pronto, ma la sua serenità sta aiutando l'Inter. Gasperini poi rappresenta la competenza e la preparazione. Quest'anno anche nelle interviste si sta facendo voler bene, mentre in carriera non sempre era stato simpaticissimo. Probabilmente era l'ultimo step che gli mancava per diventare un allenatore ancora migliore".

Simone Braglia: "Chivu? Nell'umiltà e tranquillità che ha dato allo spogliatoio. La finale di Champions dava ancora mille preoccupazioni, ma ha rimesso in linea uno spogliatoio. E poi a livello comunicativo è veramente perfetto. E' la sua miglior dote. Gasperini ha trasferito a Roma lo spirito di aggressività e ritmo in una squadra che prima di Ranieri si era imborghesita. Ora tutti sono al servizio dell'obiettivo comune. C'era un ambiente viziato, oggi un po' meno".

Christian Recalcati: "Chivu? Vedo gli abbracci con i giocatori, non vedevo così da una vita. E' riuscito a influire sulla testa dei giocatori. Gasperini ha continuato il lavoro di Ranieri, che ha fatto il grosso del lavoro".

Fabrizio Carcano: "Chivu ha portato mentalità, serenità. Aveva fatto molto bene a Parma, poi un salto di qualità importante dove ha fatto molto bene. Ha anche una squadra forte che ha saputo costruire. Gasperini invece ha subito messo la sua mentalità nella Roma. L'ho visto fin dalla prima partita".