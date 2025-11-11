Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Salernitana, Villa dimesso dall'ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazioni

Salernitana, Villa dimesso dall'ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazioniTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Claudia Marrone
Oggi alle 18:04Serie C
Claudia Marrone

Dopo il pareggio contro il Crotone di ieri sera, nel match che ha chiuso la 13ª giornata del campionato di Serie C, la Salernitana si è immediatamente ritrovata in campo con gli occhi subito alla trasferta di Altamura: match in in programma domenica 16 novembre alle ore 14:30 allo stadio 'Tonino D’Angelo'. Come si legge sui canali ufficiali del club, "gli uomini guidati da mister Giuseppe Raffaele sono stati divisi in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri sera contro il Crotone hanno svolto un lavoro prettamente di scarico, mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con una fase di attivazione atletica seguita da partite a campo ridotto". Per domani, seduta di allenamento mattutina, sempre al 'Mary Rosy'.

Non manca però uno sguardo all'infermeria: "Eddy Cabianca, vittima di un risentimento muscolare alla coscia destra nel corso del match contro il Crotone, ha svolto solo terapie e si sottoporrà ad accertamenti diagnostici nelle prossime ore". Ma la situazione che destava più preoccupazione, era quella legata a Luca Villa: come da nota, il giocatore "è stato dimesso in nottata dall’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il calciatore è rimasto precauzionalmente a riposo".

Ricordiamo che ieri, proprio Villa, al 4' del match aveva perso i sensi dopo uno scontro con Piovanello, tanto che Donnarumma era persino corso a bordocampo per recuperare una barella. Poi, ambulanza e trasporto in ospedale, ma la situazione sembra essere rientrata.

Articoli correlati
Salernitana, trauma cranico per Villa: le sue condizioni non destano particolari... Salernitana, trauma cranico per Villa: le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni
Salernitana, la "non" corazzata con un cuore grande così. Preoccupa la fase difensiva... Salernitana, la "non" corazzata con un cuore grande così. Preoccupa la fase difensiva
Salernitana, l'arrivo dei due nuovi acquisti Villa e Coppolaro Salernitana, l'arrivo dei due nuovi acquisti Villa e Coppolaro
Altre notizie Serie C
Salernitana, Villa dimesso dall'ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazioni... Salernitana, Villa dimesso dall'ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazioni
Serie C, Giudice Sportivo: multa salata alla Pro Vercelli. In quattro squalificati... Serie C, Giudice Sportivo: multa salata alla Pro Vercelli. In quattro squalificati per due turni
Greco torna alla Torres: "Il passato è passato. Ora testa libera per fare i punti... Greco torna alla Torres: "Il passato è passato. Ora testa libera per fare i punti che servono"
Passeri: "Regole assurde a volte usate contro di noi". L'Ascoli rischia la chiusura... Passeri: "Regole assurde a volte usate contro di noi". L'Ascoli rischia la chiusura della curva
Potenza, cambio in dirigenza. Risolto il contratto con il Direttore Sportivo De Vito... UfficialePotenza, cambio in dirigenza. Risolto il contratto con il Direttore Sportivo De Vito
Serie C, ecco gli arbitri della 14ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026... Serie C, ecco gli arbitri della 14ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Ascoli, Passeri: "Settimana in chiaro scuro, ma il tempo ci darà ragione. Non ho... Ascoli, Passeri: "Settimana in chiaro scuro, ma il tempo ci darà ragione. Non ho dubbi"
Catania, Corbari: "Vogliamo la B. Prove di forza le vittorie con Salernitana e Benevento"... TMWCatania, Corbari: "Vogliamo la B. Prove di forza le vittorie con Salernitana e Benevento"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Le più lette
1 Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
2 Fabio Santini: "Tra Inter e Juve si sta pensando a un possibile scambio..."
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
4 La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo
5 Milan, Nkunku strapagato e da zero gol: Allegri non perdona, contro l'Inter finisce fuori
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Comolli e il futuro di Vlahovic: "Con lui abbiamo un accordo, parleremo a fine stagione"
Immagine top news n.1 Il nuovo ad Damien Comolli a 360° sulla Juventus: "Sono ossessionato dalla vittoria"
Immagine top news n.2 Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta: il comunicato della Dea
Immagine top news n.3 173 giocatori convocati in Nazionale dalla Serie A: l'elenco per ogni squadra
Immagine top news n.4 Orsolini: "Sono entrato e uscito... Con Gattuso è arrivata una ventata di freschezza"
Immagine top news n.5 Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato della Juventus: l'annuncio
Immagine top news n.6 Atalanta, Raffaele Palladino è arrivato a Zingonia: ora la firma sul contratto
Immagine top news n.7 Napoli, tanto tuonò che piovve: Conte, il contrasto con lo spogliatoio e la scossa mediatica
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.2 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.4 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma e Inter, ecco dove hanno inciso Chivu e Gasperini secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 L'osservatore Palma: "L'irlandese Marshall come Julian Alvarez. E l'islandese Hlysson..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, per lo Scudetto c'è. Inter, la comunicazione di Chivu perfetta"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'agente di Lucumi sul rinnovo: "A Bologna sta bene, decidiamo con i giusti tempi"
Immagine news Serie A n.2 Koné: "Mi trovo molto bene alla Roma. Scudetto? Dovessimo vincerlo, lo prenderemo"
Immagine news Serie A n.3 La Juventus farà mercato a gennaio? Comolli: "Niente di particolare. E abbiamo alcuni vincoli"
Immagine news Serie A n.4 La top 10 dei club con più spettatori dal 2015 a oggi: Man United primo, ci sono due italiane
Immagine news Serie A n.5 Garlando sulla Juventus: "Grande errore a centrocampo, non è da Scudetto"
Immagine news Serie A n.6 Juventus, Comolli su Tether: "Aperti ad ogni nuova idea. Lieto di collaborare con Garino"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i migliori difensori dopo la 12ª giornata: vola Tiritiello, Adorni e Zampano sul podio
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i migliori portieri dopo la 12ª giornata: Joronen guida, poi Pigliacelli e Klinsmann
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori giocatori dopo la 12ª giornata: Kike Perez alle spalle di Ghedjemis
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, da monitorare Cuni e Riccio: non hanno ultimato la seduta di allenamento
Immagine news Serie B n.5 Serie B, il Giudice Sportivo: sei giocatori fermati per un turno. Stop anche per 4 dirigenti
Immagine news Serie B n.6 Panchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Villa dimesso dall'ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazioni
Immagine news Serie C n.2 Serie C, Giudice Sportivo: multa salata alla Pro Vercelli. In quattro squalificati per due turni
Immagine news Serie C n.3 Greco torna alla Torres: "Il passato è passato. Ora testa libera per fare i punti che servono"
Immagine news Serie C n.4 Passeri: "Regole assurde a volte usate contro di noi". L'Ascoli rischia la chiusura della curva
Immagine news Serie C n.5 Potenza, cambio in dirigenza. Risolto il contratto con il Direttore Sportivo De Vito
Immagine news Serie C n.6 Serie C, ecco gli arbitri della 14ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus al lavoro in vista dell'Atletico Madrid: Walti e Vangsgaard regolarmente in campo
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma all'esame Valerenga per muovere la classifica. La 3ª giornata di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.3 Un campionato ancora impronosticabile, fra sorprese e delusioni. La nuova Serie A Women piace
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina insegue
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?