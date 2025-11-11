Salernitana, Villa dimesso dall'ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazioni

Dopo il pareggio contro il Crotone di ieri sera, nel match che ha chiuso la 13ª giornata del campionato di Serie C, la Salernitana si è immediatamente ritrovata in campo con gli occhi subito alla trasferta di Altamura: match in in programma domenica 16 novembre alle ore 14:30 allo stadio 'Tonino D’Angelo'. Come si legge sui canali ufficiali del club, "gli uomini guidati da mister Giuseppe Raffaele sono stati divisi in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri sera contro il Crotone hanno svolto un lavoro prettamente di scarico, mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con una fase di attivazione atletica seguita da partite a campo ridotto". Per domani, seduta di allenamento mattutina, sempre al 'Mary Rosy'.

Non manca però uno sguardo all'infermeria: "Eddy Cabianca, vittima di un risentimento muscolare alla coscia destra nel corso del match contro il Crotone, ha svolto solo terapie e si sottoporrà ad accertamenti diagnostici nelle prossime ore". Ma la situazione che destava più preoccupazione, era quella legata a Luca Villa: come da nota, il giocatore "è stato dimesso in nottata dall’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il calciatore è rimasto precauzionalmente a riposo".

Ricordiamo che ieri, proprio Villa, al 4' del match aveva perso i sensi dopo uno scontro con Piovanello, tanto che Donnarumma era persino corso a bordocampo per recuperare una barella. Poi, ambulanza e trasporto in ospedale, ma la situazione sembra essere rientrata.