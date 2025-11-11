Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 12ª giornata: Mignani primo inseguitore di Sottil
Va in archivio la dodicesima giornata di Serie B con il Monza che si prende la copertina: dopo un avvio sotto tono, la squadra di Bianco sembra aver imboccato la strada giusta verso la A grazie a un organico di categoria superiore. Crisi nera invece per il Pescara, sconfitto ancora e con Vivarini che è stato esonerato. Bene il Modena, autore di una grande rimonta a Frosinone, mentre il Palermo cade a Castellammare e conferma il momento no: terzo ko in quattro gare. Il Venezia travolge la Samp e rilancia le ambizioni di vertice, l'Empoli vince con il Catanzaro in dieci contro undici. Pari per Reggiana, Spezia e Sudtirol, vince ancora il Mantova, crolla l’Avellino a Cesena.
Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo l'undicesima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
1. Sottil (Modena) 6.63 (12)
2. Mignani (Cesena) 6.54 (12)
3. Alvini (Frosinone) 6.42 (12)
4. Abate (Juve Stabia) 6.41 (11)
5. Andreoletti (Padova) 6.25 (12)
6. Inzaghi (Palermo) 6.25 (12)
7. Chiappella (Virtus Entella) 6.21 (12)
8. Bianco (Monza) 6.17 (12)
9. Stroppa (Venezia) 6.13 (12)
10. Dionigi (Reggiana) 6.08 (12)
11. Castori (Südtirol) 6.04 (12)
12. Donadoni (Spezia) 6.00 (1)
13. Biancolino (Avellino) 5.96 (12)
14. Calabro (Carrarese) 5.92 (12)
15. Aquilani (Catanzaro) 5.92 (12)
16. Dionisi (Empoli) 5.90 (5)
17. Caserta (Bari) 5.86 (11)
18. Possanzini (Mantova) 5.83 (12)
19. Vivarini (Pescara) 5.71 (12)
20. Gregucci (Sampdoria) 5.63 (4)