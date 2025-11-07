Podcast TMW Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia

Il centravanti che sta facendo impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia. Si tratta di Joaquin Panichelli, 9 reti in campionato con lo Strasburgo, al momento in testa alla classifica marcatori. Per l'estate piace a molti dopo che già l'ultima sessione di mercato è stato seguito (ma non preso!) da molti...

L'agente non si espone sul futuro: le sue parole

Martin Guastadisegno, agente di Joaquin Panichelli, attaccante argentino dello Strasburgo accostato anche al Milan, si è così espresso a MilanPress sulla voce che lo vorrebbe nel mirino di Tare: "Nessuna novità con il Milan. Al momento non ho sentito nessuno nonostante abbia un grande rapporto con Furlani e Moncada. Contatti nelle ultime settimane? Nessuno, ma è un nome che il Milan conosce e segue già da tempo".

Chi è Panichelli

Fallisce un provino col Boca Juniors, così lo prende il River Plate dove gioca con le riserve e spiccioli di calcio coi grandi. Nel gennaio 2023 attraversa l'Oceano: la seconda squadra del Deportivo Alaves in Tercera Division, poi il prestito al CD Mirandes dove esplode. 21 reti in 44 gare, 8 assist, record per una punta in Segunda Division. Così lo Strasburgo lo prende dall'Alaves per quasi 20 milioni, un affare da record. Entra nel grande calcio, prende la 9 e l'impatto, come detto, è immediato.