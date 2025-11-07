Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Podcast TMW

Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia

Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Marco Conterio
Oggi alle 15:05Podcast TMW
Marco Conterio
TuttoMercatoWeb in Podcast
Ascolta il podcast
TMW Radio / TuttoMercatoWeb in Podcast
00:00
/
00:00

Il centravanti che sta facendo impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia. Si tratta di Joaquin Panichelli, 9 reti in campionato con lo Strasburgo, al momento in testa alla classifica marcatori. Per l'estate piace a molti dopo che già l'ultima sessione di mercato è stato seguito (ma non preso!) da molti...

L'agente non si espone sul futuro: le sue parole
Martin Guastadisegno, agente di Joaquin Panichelli, attaccante argentino dello Strasburgo accostato anche al Milan, si è così espresso a MilanPress sulla voce che lo vorrebbe nel mirino di Tare: "Nessuna novità con il Milan. Al momento non ho sentito nessuno nonostante abbia un grande rapporto con Furlani e Moncada. Contatti nelle ultime settimane? Nessuno, ma è un nome che il Milan conosce e segue già da tempo".

Chi è Panichelli
Fallisce un provino col Boca Juniors, così lo prende il River Plate dove gioca con le riserve e spiccioli di calcio coi grandi. Nel gennaio 2023 attraversa l'Oceano: la seconda squadra del Deportivo Alaves in Tercera Division, poi il prestito al CD Mirandes dove esplode. 21 reti in 44 gare, 8 assist, record per una punta in Segunda Division. Così lo Strasburgo lo prende dall'Alaves per quasi 20 milioni, un affare da record. Entra nel grande calcio, prende la 9 e l'impatto, come detto, è immediato.

Articoli correlati
Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus? Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Altre notizie Podcast TMW
Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia Podcast TMWIl centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa Podcast TMWSogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni Podcast TMWCome giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus? Podcast TMWDusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina Podcast TMWLa triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Podcast TMWGimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Podcast TMWIl Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti Podcast TMWCosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
4 Juve, l’Assemblea degli Azionisti: approvato il bilancio 2025
5 Juventus, Balzarini: "Pjanic potrebbe servire e all'assemblea degli azionisti occhio a Tether"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Football rewind 18:05Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Immagine top news n.0 Adesso c'è anche l'ufficialità: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina
Immagine top news n.1 Ferrero: "La Juve ha chiuso con l'esperienza della Superlega, abbiamo chiesto di uscire"
Immagine top news n.2 Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
Immagine top news n.3 Italia, i 27 convocati: prima volta per Caprile, tornano Buongiorno, Ricci e Scamacca
Immagine top news n.4 Marotta: "La Procura di Milano ha aperto un fascicolo un'ora dopo il rogito di San Siro"
Immagine top news n.5 Elkann smentisce le voci sulla cessione: "Ancora pienamente impegnati nei confronti della Juve"
Immagine top news n.6 Napoli, Zambo Anguissa rinnoverà a breve: sfonderà il muro dei 4 milioni di euro
Immagine top news n.7 Fiorentina, ecco Paolo Vanoli: il tecnico è arrivato al Viola Park. Tutto pronto per la firma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.2 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.3 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.4 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie C n.2 Banchieri: "Continue penalità alterano la Serie C. E tutti valori di fondo dello sport"
Immagine news Serie C n.3 Giammarioli: "Auguro al Rimini che la nuova proprietà faccia un miracolo per la salvezza"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Garino nuovo membro del CdA, Tether: "Puntiamo a rendere di nuovo grande la Juve"
Immagine news Serie A n.2 De Laurentiis: "Noi compriamo i giocatori e poi si distruggono in nazionale"
Immagine news Serie A n.3 Lecce, Di Francesco: "Teniamo lingua corta e gambe lunghe. Qualcuno si addormenta"
Immagine news Serie A n.4 Como, Fabregas: "Mi sto italianizzando? Sì, perché voglio vincere. Morata..."
Immagine news Serie A n.5 Ferrero sull'inchiesta Prisma: "Nessun riconoscimento di responsabilità da parte della Juve"
Immagine news Serie A n.6 Tether è ufficialmente nel Cda della Juventus. Ardoino: "Il primo passo verso MJGA"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Abate: "Sarà un piacere trovare Inzaghi. Palermo step per la nostra crescita"
Immagine news Serie B n.2 Padova, Andreoletti: "Portare il Mantova nel terreno dove è meno bravo. Ma Possa è il top"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Biancolino: "Se lavoreremo bene sui punti di forza, evidenzieremo le pecche del Cesena"
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: "Rispetto per il Frosinone, ma l'obiettivo nostro è il solito: fare risultato"
Immagine news Serie B n.5 Stroppa, Venezia: "Samp in difficoltà, ma la nostra attenzione deve sempre essere alta"
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella, Chiappella: "Con la Reggiana serve iniziare a cambiare lo score in trasferta"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, ecco il nuovo allenatore. Squadra all'ex Sestri e Sorrento Barilari
Immagine news Serie C n.2 Rimini, Di Matteo: "Vogliamo salvarci a ogni costo, per riuscirci rafforzeremo la squadra"
Immagine news Serie C n.3 Livorno, la Curva Nord: "Il pesce puzza dalla testa. Contesteremo anche con Lucarelli in panchina"
Immagine news Serie C n.4 Pro Vercelli, Fimmanò: "Vorremmo rappresentare un modello virtuoso nella categoria"
Immagine news Serie C n.5 Sorrento, ricevute e accettate le dimissioni dell'ex tecnico Barilari. Pronto per il Foggia
Immagine news Serie C n.6 Banchieri: "Continue penalità alterano la Serie C. E tutti valori di fondo dello sport"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Cremonese, in palio punti pesanti nella sfida tra neopromosse
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Rangers-Roma, Gasperini non può sbagliare contro l'ultima in classifica
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù favoriti ma attenzione alla rivelazione norvegese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Rossettini: "A Firenze voglio atteggiamento e aggressività come con l'Inter"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 5ª giornata: questa sera Roma-Fiorentina. Domani c'è Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
Immagine news Calcio femminile n.5 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?