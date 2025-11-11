Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Sebino Nela: "Roma, credi allo Scudetto. Dybala e Pellegrini? Discorsi aperti"

Sebino Nela: "Roma, credi allo Scudetto. Dybala e Pellegrini? Discorsi aperti"TUTTO mercato WEB
Daniele Najjar
Oggi alle 20:53Serie A
Daniele Najjar
fonte Niccolò Ceccarini e Lorenzo Marucci

L'ex calciatore Sebino Nela è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine della XVI edizione del Premio Sportivo Nazionale “La Clessidra”, tenutosi presso il Teatro Comunale dei Ricomposti di Anghiari. Queste le sue parole su alcuni temi caldi legati all'attualità in Serie A.

La Roma può credere allo Scudetto?
"Credo proprio di sì, vedo un campionato aperto almeno per 6 squadre. Tutte queste squadre hanno problemi con i gol, non so se a gennaio tutte andranno a cercare un attaccante che possa fare qualche gol. Staremo a vedere, però la classifica dice questo ed è bello per gli sportivi".

Per gennaio si parla di Zirkzee per la Roma.
"Staremo a vedere per i nomi, credo che a gennaio non si riescano a fare chissà quali operazioni, a meno che non esca un prestito particolare come potrebbe essere quello di Zirkzee. Questo vale anche per altri calciatori. Sulla Roma e Gasperini: la difesa è stato il primo reparto che ha dato segni di compattezza e concretezza. Poi piano piano è arrivato tutto il resto. Ieri parlavo con un paio di giocatori attuali della Roma e mi dicevano che si lavora tanto. I risultati si stanno vedendo, a livello fisico la squadra è cresciuta tanto nelle ultime settimane".

Dybala e Pellegrini li vedi ancora nella Roma del prossimo anno?
"Non lo so, loro ci credono tanto, varrà molto la parola dell'allenatore che intelligentemente sta dando spazio a tutti. Gasperini avrà pensato: il mercato è andato come è andato, questi sono i miei giocatori e io li faccio giocare tutti. Poi subentrerà la società, visto che parliamo di due ragazzi con contratti onerosi. Nel calcio di oggi bisogna pensare anche a questo aspetto. Finché non finisce il campionato non possiamo ipotizzare nulla. Le criticità ci sono, bisogna sentire anche i ragazzi cosa vorranno fare, vedo un discorso aperto".

La Juventus di Spalletti che ruolo potrà recitare nella lotta Scudetto?
"Se conosciamo bene Spalletti penso che la Juve possa migliorare. Deve conoscere bene i propri giocatori, sceglierà un sistema di gioco, credo che possa essere ancora in corsa per lo Scudetto, perché no? Ha una discreta rosa. Vedremo soprattutto gli attaccanti cosa riusciranno a mettere insieme come bottino realizzativo".

Sul momento del Napoli: 3 sconfitte in campionato, le parole dure di Conte. Cosa manca oggi a questa squadra rispetto all'anno scorso?
"Non lo so, ci sono state dichiarazioni abbastanza forti, che hanno coinvolto i calciatori. Già qualche settimana prima si era lamentato dei nuovi, nonostante tutti gli allenatori vogliano giocatori e lui ha avuto la fortuna di averli (ride, n.d.r.). Forse avrebbe voluto giocatori diversi e magari ha scoperto che i nuovi non sono perfettamente in linea con il gruppo dell'anno scorso. Non si rema quindi probabilmente tutti dalla stessa parte, o cose di questo genere. Non so quanto crederci, ma comunque solo l'allenatore lo può sapere. De Laurentiis fa bene a difendere il proprio allenatore. Viene da sorridere perché quando i presidenti stanno zitti per un po' e poi intervengono per difendere l'allenatore, poi di solito... ma a Napoli questo non succederà di certo (la separazione da Conte, n.d.r.). L'anno scorso il Napoli ha vinto, vuoi perché l'Inter ha buttato via qualcosa, vuoi perché sia stato più bravo, resta il fatto che anche quest'anno è in lotta per trionfare".

Quanto rischia la Fiorentina?
"Una squadra non abituata a lottare per la retrocessione di solito rischia molto. Rimango della mia idea: la Fiorentina rimane una buona squadra. Non sono fra quelli che danno sempre colpa agli allenatori. Grande responsabilità è dei giocatori in campo. Poi se qualcuno ha fatto passare un calciatore per fortissimo non è colpa di nessuno e qualcuno avrà sbagliato. Forse c'è qualche criticità in difesa o a centrocampo, possiamo prendere tutti i reparti per trovare cose che non vanno bene. Come dico sempre: tutti fuori dallo spogliatoio, dall'allenatore ai dirigenti. Parlassero fra loro i giocatori, solo loro possono venire fuori da situazioni così complicate".

Cosa ne pensi delle dimissioni di Pradé?
"Avrà valutato tutto bene, probabilmente non era più il caso di rimanere lì. Non conosco a fondo la società, ma mi sembra che di critiche ce ne fossero state. Dare le dimissioni è anche un modo per dire: ho fatto quello che ho potuto, ma è arrivato il momento in cui ci possiamo anche lasciare. Non darei colpe solo ad una persona. Dobbiamo anche considerare l'assenza del Presidente".

Palladino a Bergamo può fare bene?
"Pensavo che anche Juric potesse fare bene, non dimentichiamoci che è stato un giocatore di Gasperini ed anche il suo secondo. I concetti di gioco sono un po' quelli e pensavo potesse risollevarsi. A Marsiglia la partita mi è piaciuta tantissimo, la sconfitta con il Sassuolo è stato uno schiaffo pesantissimo. Non pensavo che Juric potesse essere esonerato, ma che l'Atalanta potesse fare un buon campionato. Spero per loro che riescano a rimettersi in corsa".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Nela su Conte: "Dichiarazioni forti, ma il Napoli è ancora in lotta per vincere" Nela su Conte: "Dichiarazioni forti, ma il Napoli è ancora in lotta per vincere"
Nela: "De Rossi ha un'intelligenza superiore. Scetticismo? I tifosi facciano i tifosi"... Nela: "De Rossi ha un'intelligenza superiore. Scetticismo? I tifosi facciano i tifosi"
De Rossi sposa il Genoa, Il Secolo XIX presenta il pensiero di Nela: "È l'uomo giusto"... De Rossi sposa il Genoa, Il Secolo XIX presenta il pensiero di Nela: "È l'uomo giusto"
Altre notizie Serie A
La fidanzata di Theo Hernandez fa sognare i tifosi del Milan: "Un giorno torneremo"... La fidanzata di Theo Hernandez fa sognare i tifosi del Milan: "Un giorno torneremo"
Malesani vota Italiano: "Mi rivedo in lui: è uno dei migliori in Italia e in Europa"... TMWMalesani vota Italiano: "Mi rivedo in lui: è uno dei migliori in Italia e in Europa"
Denis su Juric: "Era la scelta più veloce per l'Atalanta, ma non erano convinti" Denis su Juric: "Era la scelta più veloce per l'Atalanta, ma non erano convinti"
City e Barcellona su Atta. Parlano Koné, Delprato, Palma e Rivera: le top news delle... City e Barcellona su Atta. Parlano Koné, Delprato, Palma e Rivera: le top news delle 22
Nela su Conte: "Dichiarazioni forti, ma il Napoli è ancora in lotta per vincere" TMWNela su Conte: "Dichiarazioni forti, ma il Napoli è ancora in lotta per vincere"
Lecce-Hellas Verona, Rocchi: "Revisione ottima, quello su Camarda è un rigore da... Lecce-Hellas Verona, Rocchi: "Revisione ottima, quello su Camarda è un rigore da rimuovere"
San Siro a Inter e Milan, Simonelli: "Ritardo atavico sugli stadi, devono vivere... San Siro a Inter e Milan, Simonelli: "Ritardo atavico sugli stadi, devono vivere 7 su 7"
Dal 2015 a oggi è l'Inter l'italiana con più spettatori. Lazio sesta, anche il Bari... Dal 2015 a oggi è l'Inter l'italiana con più spettatori. Lazio sesta, anche il Bari nella top 15
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Le più lette
1 Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
2 Fabio Santini: "Tra Inter e Juve si sta pensando a un possibile scambio..."
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
4 La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo
5 Milan, Nkunku strapagato e da zero gol: Allegri non perdona, contro l'Inter finisce fuori
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Comolli e il futuro di Vlahovic: "Con lui abbiamo un accordo, parleremo a fine stagione"
Immagine top news n.1 Il nuovo ad Damien Comolli a 360° sulla Juventus: "Sono ossessionato dalla vittoria"
Immagine top news n.2 Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta: il comunicato della Dea
Immagine top news n.3 173 giocatori convocati in Nazionale dalla Serie A: l'elenco per ogni squadra
Immagine top news n.4 Orsolini: "Sono entrato e uscito... Con Gattuso è arrivata una ventata di freschezza"
Immagine top news n.5 Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato della Juventus: l'annuncio
Immagine top news n.6 Atalanta, Raffaele Palladino è arrivato a Zingonia: ora la firma sul contratto
Immagine top news n.7 Napoli, tanto tuonò che piovve: Conte, il contrasto con lo spogliatoio e la scossa mediatica
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.2 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.4 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ravenna, Mandorlini: "Progetto solido e gruppo unito. Vogliamo crescere passo dopo passo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma e Inter, ecco dove hanno inciso Chivu e Gasperini secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "L'irlandese Marshall come Julian Alvarez. E l'islandese Hlysson..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La fidanzata di Theo Hernandez fa sognare i tifosi del Milan: "Un giorno torneremo"
Immagine news Serie A n.2 Malesani vota Italiano: "Mi rivedo in lui: è uno dei migliori in Italia e in Europa"
Immagine news Serie A n.3 Denis su Juric: "Era la scelta più veloce per l'Atalanta, ma non erano convinti"
Immagine news Serie A n.4 City e Barcellona su Atta. Parlano Koné, Delprato, Palma e Rivera: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.5 Nela su Conte: "Dichiarazioni forti, ma il Napoli è ancora in lotta per vincere"
Immagine news Serie A n.6 Lecce-Hellas Verona, Rocchi: "Revisione ottima, quello su Camarda è un rigore da rimuovere"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Di Nardo: "Dobbiamo credere in ciò che facciamo, ne usciremo tutti insieme"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 12ª giornata: Mignani primo inseguitore di Sottil
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 12ª giornata: Ciervo supera Gliozzi
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 12ª giornata: guida Kike Perez, poi Koutsoupias
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori difensori dopo la 12ª giornata: vola Tiritiello, Adorni e Zampano sul podio
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori portieri dopo la 12ª giornata: Joronen guida, poi Pigliacelli e Klinsmann
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Stuckler: "Questa piazza non è da Serie C, ci sono sempre 10.000 tifosi allo stadio"
Immagine news Serie C n.3 Ravenna, Mandorlini: "Progetto solido e gruppo unito. Vogliamo crescere passo dopo passo"
Immagine news Serie C n.4 Cerignola, il ds Di Toro: "Maiuri a rischio? Spesso i cambiamenti non fruttano ciò che uno vuole"
Immagine news Serie C n.5 Potenza, Schimmenti: "È solo un periodo negativo, siamo uniti e crediamo nei nostri mezzi"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Villa dimesso dall'ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazioni
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Salvai: "Con l'Atletico Madrid sarà una gara spettacolare e tosta"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Abbiamo chiesto spiegazioni ufficiali dopo la gara di Monaco"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma femminile ancora ko in Champions League: giallorrosse battute in casa dal Valerenga
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma Women, Ambrosi: "Progetto in crescita, il presidente crede tanto nel calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus al lavoro in vista dell'Atletico Madrid: Walti e Vangsgaard regolarmente in campo
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma all'esame Valerenga per muovere la classifica. La 3ª giornata di UWCL
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?