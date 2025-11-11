Roma femminile ancora ko in Champions League: giallorrosse battute in casa dal Valerenga
Dopo il pesante ko per 5-2 contro la Fiorentina, la Roma Femminile di Luca Rossettini cade anche in Champions League contro le norvegesi del Valerenga. La formazione ospite passa 1-0 in casa della Roma e conquista tre punti pesantissimi, mentre la formazione giallorossa resta ferma a quota zero.
Women’s Champions League, 3ª giornata
Martedì 11 novembre
Roma-Valerenga 0-1
Ore 21:00
Lione-Wolfsburg
Real Madrid-Paris FC
St. Polten-Chelsea
Mercoledì 12 novembre
Ore 18:45
Barcellona-OH Leuven
Bayern Monaco-Arsenal
Ore 21:00
Atletico Madrid-Juventus
Benfica-Twente
Manchester United-Paris Saint-Germain
Classifica:
Barcellona 6
Real Madrid 6
Wolfsburg 6
Lione 6
Manchester United 6
Chelsea 4
OH Leuven 4
Atletico Madrid 3
Arsenal 3
Juventus 3
Bayern Monaco 3
Valerenga 3*
Twente 1
Paris FC 1
Benfica 0
Paris Saint-Germain 0
Roma 0*
St. Polten 0